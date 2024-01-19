В World of Warcraft стартовало событие "Кубок Запределья"

Разработчики MMORPG World of Warcraft приглашают нас принять участие в грандиозном событии - "Кубке Запределья", которое завершится уже 31 января.

Для того чтобы приступить к ивенту, нашим персонажам необходимо встретиться с Лордом Андестразом. Его можно найти у Обсидианового анклава в Вальдраккене, а также на верхней части ворот северного выхода из Торгового квартала в Штормграде или на горе между Аллеей силы и Волоком в Оргриммаре.

В рамках события «Кубок Запределья» в World of Warcraft нас ожидают увлекательные гонки на драконах в различных локациях. Мы сможем заработать жетоны всадников Азерота, которые затем можно будет обменять на кастомизацию драконов и интересные костюмы, такие как Шлем драконьего гонщика Запределья, Шарф драконьего гонщика и Жакет драконьего гонщика Запределья.

При достижении всех наград, доступной за жетоны всадников Азерота, мы сможем приобрести предмет – Знак союза Вальдраккена, который улучшит наше отношение союза Вальдраккена к нашему герою на 50 единиц (цена за знак союза – 10 жетонов).

Кроме того, у нас будет возможность открыть особые достижения и получить звание «Гонщик Запределья».