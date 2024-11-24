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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 189 оценок

World of Warcraft исполнилось 20 лет

Simple Jack
Новости

Одной из самых популярных MMORPG в истории, World of Warcraft, исполнилось 20 лет. Игра вышла 23 ноября 2004 года. В первые же 24 часа после старта продаж было продано 240 тыс. копий.

WoW до сих пор пользуется любовью фанатов. По неофициальным данным, количество подписчиков превышает 7 млн человек. В игре пользователи провели более 9 млн лет.

Все 20 лет Blizzard выпускает крупные дополнения. Последнее — The War Within — вышло в августе 2024 года.

За годы с момента выхода игра сильно изменилась. Разработчики даже запустили отдельные серверы World of Warcraft Classic. Зайдя на них геймеры могут вспомнить, как выглядела игра в начале своего пути.

К юбилею Blizzard приготовила множество наград и тематических событий. Подробнее о них можно узнать по ссылке.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Fimmti

Дядь, я тебя удивлю, но сегодня не 23 ноября... Иди поспи что ли :)

0
hpi

И тут затаилась тайна

0
Wolfenstein

20 лет шкурки на бабло 🤌

-1