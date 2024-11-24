Одной из самых популярных MMORPG в истории, World of Warcraft, исполнилось 20 лет. Игра вышла 23 ноября 2004 года. В первые же 24 часа после старта продаж было продано 240 тыс. копий.

WoW до сих пор пользуется любовью фанатов. По неофициальным данным, количество подписчиков превышает 7 млн человек. В игре пользователи провели более 9 млн лет.

Все 20 лет Blizzard выпускает крупные дополнения. Последнее — The War Within — вышло в августе 2024 года.

За годы с момента выхода игра сильно изменилась. Разработчики даже запустили отдельные серверы World of Warcraft Classic. Зайдя на них геймеры могут вспомнить, как выглядела игра в начале своего пути.

К юбилею Blizzard приготовила множество наград и тематических событий. Подробнее о них можно узнать по ссылке.