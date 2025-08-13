Состоялся релиз VR-версии World War Z

World War Z VR стала доступна на MetaQuest и SteamVR. В этом шутере от первого лица в виртуальной реальности, разработанном Saber Interactive, в можете сражаться с 200 зомби одновременно, что обеспечивает самый захватывающий игровой процесс за всю историю серии.

World War Z VR — это захватывающий однопользовательский шутер от первого лица, основанный на популярной игре World War Z, покорившей более 25 миллионов игроков. VR-версия переосмысливает локации для исследования. Сражайтесь с огромными ордами зомби на трёх уровнях сложности и выбирайте своего оперативника, оружие и умения, чтобы создавать уникальные прохождения.

World War Z VR воплощает в жизнь безостановочный драйв и бои франшизы, как никогда прежде, как для поклонников VR, так и для новичков. Выбирайте одного из семи игровых героев с различными вариантами настройки под любой стиль игры и попытайтесь выжить в ужасающих испытаниях с нежитью в трёх уникальных локациях: Нью-Йорке, Токио и Марселе.