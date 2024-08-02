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Wreckfest 2 2026 г.
Экшен, Гонки, Автомобили
10 2 оценки

Состоялся анонс гоночной аркады Wreckfest 2

butcher69
Новости

Wreckfest 2 была представлена на THQ Nordic Showcase 2024, и судя по всему, новая часть порадует поклонников автомобильных разрушений множеством новых возможностей.

Wreckfest 2 продолжает традицию насыщенного экшеном геймплея, сосредоточенного на жестоких соревнованиях, где аварии и столкновения - это порядок дня. Игровая механика, вдохновленная серией FlatOut, делает акцент на уничтожении соперников.

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В игре будет использована новая версия движка ROMU, точно воспроизводящая систему повреждений и разрушений автомобилей, влияющую на их управляемость. В режимах карьеры и мультиплеера игроки будут зарабатывать тюнинг-детали, позволяющие персонализировать внешний вид и характеристики своих автомобилей.

Ожидается, что доработанная звуковая система усилит впечатления от гонок - особенно реалистично воспроизведенная работа двигателя. Система персонализации предоставит игрокам огромную свободу в модификации транспортных средств - раскрашенные автомобили и система ржавчины.

Игра также получит поддержку модов в версии для ПК, испытания и регулярные обновления контента.

58
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Leader Z

Первую прошел по фулк, жду и эту обязательно!

4
JustA_NiceGuy

Вот так нежданчик!
Казалось бы, куда ещё лучше, а вот!

3
Трололололо XD

Я уже начал переживать, что у них опять проблемы с деньгами, ибо ни обнов, ни постов очень долго не было

1
Keny555

Играл в первую часть и весьма сносное рубилово на ведрах было + бодрая музяка. Но было "НО!". Немного нехватало динамики, как в том же Fallout 2 и трасс городского типа, с блестящими тачками(которых потом в хлам розносишь). И да, я понимаю, что это больше игра про реализм(ну относительно) и дерби, но впрыска азота и впечатывания на этом кураже врага в стену - реально не хватало. Ну и не хватало еще дурацких испытаний по типу - запули человечком в цель и сбей им кегли). По этому компанию и не осилил...
Эту часть надеюсь сделают более безбашенной, так как хороших игр про крушилово машин - толком нет)

3
ogg_enjoyer

судя по трейлеру эта часть безбашенной быть не собирается)

-2
Keny555 ogg_enjoyer

Ну...тут точно сказать можно будет после выхода игры или полноценных геймплейных роликов)

0
Thinker_724

Прошёл с удовольствием 1ю а онлайн гонять после не моё

1
AlekseyHom

Неожиданно. Уж думал, что первая часть ожиданий не оправдала у них. Но хотелось бы все же что-то типа Flatout 2. Неофициальные гонки с заездами по жилым кварталам и всяким торговым центрам с разрушаемостью всего на свете.

1
Комментарий удален
Трололололо XD

Спустя каких-то 10 лет

2
yuriy1606

будем обязательно ждать!

0
ZNGRU

Это мы ждем.

0
Sickofitall

Музыку бы в трейлер нормальную. Сразу вспомнилась On The Ledge

0
Denn378

Стильный трейлер,игрухе сделали!

-2
Pavellaketko

улучшений прям как в оверватч2..

-2
SoRaS3

И на ПК норм и на Андроид тоже. ))

Норм.И на ПК норм и на Андроид тоже.ПК норм и на Андроид тоже.

-3
Jarvis666

На ПК норм и на Андроид

0
gliga142

шо за мыло на дороге ? жесть

-3
bloomm

Госпаде придурки да сделайте вы компанию и трассы за 2 копейки как в flat out 1-2 и все!!

-6
JustA_NiceGuy

Ну так иди, играй во FlatOut 1, 2 и не ной.

-3
Трололололо XD

Дай им больше денег, сделают все, что захочешь

1
Thinker_724

А что они не так в 1ой сделали?????немного режимов накатить да повреждений с которыми и так норм иногда даже слишком

0
Abington Cole

Мб со 2й попытки выйдет что то приличное.

-11
Трололололо XD

У них и с первой все получилось, не смотря на все трудности и банкротство

2
Abington Cole Трололололо XD

Не сказал бы.

-3
Thinker_724 Abington Cole

так и не говори.С удовольствием прошёл и не парюсь

1