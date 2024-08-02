Состоялся анонс гоночной аркады Wreckfest 2

Wreckfest 2 была представлена на THQ Nordic Showcase 2024, и судя по всему, новая часть порадует поклонников автомобильных разрушений множеством новых возможностей.
Wreckfest 2 продолжает традицию насыщенного экшеном геймплея, сосредоточенного на жестоких соревнованиях, где аварии и столкновения - это порядок дня. Игровая механика, вдохновленная серией FlatOut, делает акцент на уничтожении соперников.
В игре будет использована новая версия движка ROMU, точно воспроизводящая систему повреждений и разрушений автомобилей, влияющую на их управляемость. В режимах карьеры и мультиплеера игроки будут зарабатывать тюнинг-детали, позволяющие персонализировать внешний вид и характеристики своих автомобилей.
Ожидается, что доработанная звуковая система усилит впечатления от гонок - особенно реалистично воспроизведенная работа двигателя. Система персонализации предоставит игрокам огромную свободу в модификации транспортных средств - раскрашенные автомобили и система ржавчины.
Игра также получит поддержку модов в версии для ПК, испытания и регулярные обновления контента.
Первую прошел по фулк, жду и эту обязательно!
Вот так нежданчик!
Казалось бы, куда ещё лучше, а вот!
Я уже начал переживать, что у них опять проблемы с деньгами, ибо ни обнов, ни постов очень долго не было
Играл в первую часть и весьма сносное рубилово на ведрах было + бодрая музяка. Но было "НО!". Немного нехватало динамики, как в том же Fallout 2 и трасс городского типа, с блестящими тачками(которых потом в хлам розносишь). И да, я понимаю, что это больше игра про реализм(ну относительно) и дерби, но впрыска азота и впечатывания на этом кураже врага в стену - реально не хватало. Ну и не хватало еще дурацких испытаний по типу - запули человечком в цель и сбей им кегли). По этому компанию и не осилил...
Эту часть надеюсь сделают более безбашенной, так как хороших игр про крушилово машин - толком нет)
судя по трейлеру эта часть безбашенной быть не собирается)
Ну...тут точно сказать можно будет после выхода игры или полноценных геймплейных роликов)
Прошёл с удовольствием 1ю а онлайн гонять после не моё
Неожиданно. Уж думал, что первая часть ожиданий не оправдала у них. Но хотелось бы все же что-то типа Flatout 2. Неофициальные гонки с заездами по жилым кварталам и всяким торговым центрам с разрушаемостью всего на свете.
Спустя каких-то 10 лет
будем обязательно ждать!
Это мы ждем.
Музыку бы в трейлер нормальную. Сразу вспомнилась On The Ledge
Стильный трейлер,игрухе сделали!
улучшений прям как в оверватч2..
И на ПК норм и на Андроид тоже. ))
Норм.И на ПК норм и на Андроид тоже.ПК норм и на Андроид тоже.
На ПК норм и на Андроид
шо за мыло на дороге ? жесть
Госпаде придурки да сделайте вы компанию и трассы за 2 копейки как в flat out 1-2 и все!!
Ну так иди, играй во FlatOut 1, 2 и не ной.
Дай им больше денег, сделают все, что захочешь
А что они не так в 1ой сделали?????немного режимов накатить да повреждений с которыми и так норм иногда даже слишком
Мб со 2й попытки выйдет что то приличное.
У них и с первой все получилось, не смотря на все трудности и банкротство
Не сказал бы.
так и не говори.С удовольствием прошёл и не парюсь