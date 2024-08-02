Состоялся анонс гоночной аркады Wreckfest 2

Wreckfest 2 была представлена на THQ Nordic Showcase 2024, и судя по всему, новая часть порадует поклонников автомобильных разрушений множеством новых возможностей.

Wreckfest 2 продолжает традицию насыщенного экшеном геймплея, сосредоточенного на жестоких соревнованиях, где аварии и столкновения - это порядок дня. Игровая механика, вдохновленная серией FlatOut, делает акцент на уничтожении соперников.

В игре будет использована новая версия движка ROMU, точно воспроизводящая систему повреждений и разрушений автомобилей, влияющую на их управляемость. В режимах карьеры и мультиплеера игроки будут зарабатывать тюнинг-детали, позволяющие персонализировать внешний вид и характеристики своих автомобилей.

Ожидается, что доработанная звуковая система усилит впечатления от гонок - особенно реалистично воспроизведенная работа двигателя. Система персонализации предоставит игрокам огромную свободу в модификации транспортных средств - раскрашенные автомобили и система ржавчины.

Игра также получит поддержку модов в версии для ПК, испытания и регулярные обновления контента.