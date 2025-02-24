От команды разработки: краткий фидбэк от нас — за последние недели многое изменилось. Ваша поддержка, активность и онлайн — лучшая мотивация!
> Основные изменения/кратко:
• Пересобрали проект и готовим систему Кланов и Сезонов;
• Улучшили матчмейкинг, систему пополнений, DLSS и решили различные минорные задачи;
• Добавили четыре новых пресета для «Гонки вооружений », и теперь убийство ножом понижает уровень;
• Также оптимизировали одежду персонажей, различные модели и не только;
• Безусловно, занимались оптимизацией сетевого кода, проводили тесты и выполняли много скрытой работы;
• Улучшили освещение, шейдеры и тени;
• Кокаиновая фабрика — переработали объекты, материалы, цветовую гамму, внесли кардинальные изменения.
Новые механики:
• Скольжение по диагонали;
• Отображение хитбоксов урона;
• Визуальная метка врага (Q);
• Бонус за убийство ножом в режиме GM.
Следующие шаги:
• Исправление багов, фиксы и дальнейшая разработка сетевого кода;
• Улучшение карт, теней и всего, что связано с локациями;
• Разработка системы «Друзья» — поиск, списки, совместное подключение к матчам.
*также открыли набор в модераторы — стремимся улучшить качество игры. Если хотите помочь нам — заполните анкету.
Патчноут 1.35 - новости разработки X-WAR
От команды разработки: краткий фидбэк от нас — за последние недели многое изменилось. Ваша поддержка, активность и онлайн — лучшая мотивация!
Вы как-то с ноги залетели в раздел "Новости" с патчноутами, отчего никто не понимает, что это за проект, воспринимая его как хендмейд-кс.
Думаю, стоит начать сначала с новости о релизе - что за проект, и почему каждому стоит в него сыграть.
Идея неплохая, с учетом того, сколько миллионов людей играют в бесконечные тапалки с геймплеем "зайди раз в час и тыкни". Тут хоть движуха есть.
Поняли, спасибо)
Треш клон CS, автор видимо ошибся вкладкой для новости... тебе в файлы надо, а не форсить ЭТО в ленте
Просто пиарят мусор с кучей доната, как " отечественный аналог " известных и популярных игр. Такое нужно просто игнорировать.
А играл хоть?)
Я себя уважаю и в подобное играть не стану.