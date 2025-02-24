Патчноут 1.35 - новости разработки X-WAR

От команды разработки: краткий фидбэк от нас — за последние недели многое изменилось. Ваша поддержка, активность и онлайн — лучшая мотивация!



> Основные изменения/кратко:



• Пересобрали проект и готовим систему Кланов и Сезонов;

• Улучшили матчмейкинг, систему пополнений, DLSS и решили различные минорные задачи;

• Добавили четыре новых пресета для «Гонки вооружений », и теперь убийство ножом понижает уровень;

• Также оптимизировали одежду персонажей, различные модели и не только;

• Безусловно, занимались оптимизацией сетевого кода, проводили тесты и выполняли много скрытой работы;

• Улучшили освещение, шейдеры и тени;

• Кокаиновая фабрика — переработали объекты, материалы, цветовую гамму, внесли кардинальные изменения.



Новые механики:



• Скольжение по диагонали;

• Отображение хитбоксов урона;

• Визуальная метка врага (Q);

• Бонус за убийство ножом в режиме GM.



Следующие шаги:



• Исправление багов, фиксы и дальнейшая разработка сетевого кода;

• Улучшение карт, теней и всего, что связано с локациями;

• Разработка системы «Друзья» — поиск, списки, совместное подключение к матчам.



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