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XDefiant 21.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.9 96 оценок

По словам надежного инсайдера, запуск XDefiant набрал 1 миллион игроков менее чем за 3 часа

butcher69
Новости

Игра XDefiant уже набрала более 3 миллионов уникальных игроков, причем первый миллион был получен через два с половиной часа после запуска.

Приведенная выше статистика получена от издания Insider Gaming, за которым стоит надежнейший Том Хендерсон, которое сообщает некоторые цифры запуска бесплатного игрового ответа Ubisoft на Call of Duty. По словам Insider Gaming, игра "уже на пути" к тому, чтобы превзойти внутренние цели Ubisoft по количеству игроков. Благодаря таким показателям XDefiant стала самой быстрой игрой Ubisoft, набравшей 1 миллион игроков, и даже больше, чем конкурирующая free-to-play игра Apex Legends. В королевской битве Respawn за первые восемь часов после запуска в 2019 году было зарегистрировано около 1 миллиона уникальных игроков.

Insider Gaming сообщает, что по состоянию на 23 мая, в XDefiant одновременно играли около 300 000 игроков на всех платформах. Вскоре после запуска игра достигла более 500 000 игроков, несмотря на проблемы с сервером, из-за которых многие не могли в нее играть.

XDefiant может быть похожа на Call of Duty (Марк Рубин, один из давних исполнительных продюсеров Call of Duty, стоит за проектом), но она отличается от нее несколькими ключевыми моментами. Для начала в игре представлены различные фракции и классы, вдохновленные другими франшизами Ubisoft, такими как Splinter Cell, The Division и Far Cry. Кроме того, в игре отсутствует система подбора игроков на основе навыков, которая в последние годы была больным местом для многих игроков Call of Duty.

Как и большинство современных шутеров, XDefiant поддерживает кросс-игру и кросс-прогрессию, а также различные косметические средства и боевой пропуск. Однако Ubisoft подчеркнула, что в XDefiant не будет никакой механики "заплати и выиграй". XDefiant доступна на консолях текущего поколения и PC, но не в Steam: тем, кто хочет играть с помощью мыши и клавиатуры, придется скачать и установить программу запуска Ubisoft Connect.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Sir Walter

Калоеды недоигр от убисофт всегда найдутся.

0
Пользователь ВКонтакте

Она доступна в Steam, или она в их лаунчере? // Игорь Турченко

-1
MrGamerDad

В Ubisoft Connect

0
Пользователь ВКонтакте MrGamerDad

С нашего региона запускается? Или через VPN, подскажи пожалуйста. Любопытно попробовать сыграть // Игорь Турченко

0
MrGamerDad Пользователь ВКонтакте

Для получения игры нужно поменять регион в самом Юбисофте, гайдов много. Но потом для запуска и игры уже ничего не требуется

-1
Пользователь ВКонтакте MrGamerDad

Благодарю, будем проверять) // Игорь Турченко

0
JohnTornton MrGamerDad

не вводи людей в заблуждение, можно играть с РУ аккаунта

2
J Jonah Jameson

На ПК как альтернатива дохлому онлайну в колде вообще отличная игра. Теперь что бы просто постреляться , не придётся каждый год покупать колду

-2
Пользователь ВКонтакте

Отличная игра , ага ты че несешь ттк просто жесть , всю обойму высадить нужно на 1 чела ! с ак ! с пп вообще п8а на средней дистанции ты пол хп сносишь , никакущий эймассист его даже нет по сравнению с мв Ю просто жесть ! импакта 0 от оржие прям нет удовольсвия стрелять ктобы что не говорила но колду никто не сможеть уделать или выйти на уровень с ней // The Trees

-3
MrGamerDad Пользователь ВКонтакте

А ты в голову целился?

1
Пользователь ВКонтакте MrGamerDad

Попробуй пострелять в голову с гйэмпада ага, точность попаданий в головуу даже с мышкой у людей среднестатистических не превышает 30 % // The Trees

-2
MrGamerDad Пользователь ВКонтакте

Всё нормально с геймпадом, для таких aim assist придумали

1
neeXXXT

Почему онлайн Колды дохлый?

Зачем каждый год покупать Колду, когда есть бесплатная Варзона, не нравиться режим КБ - есть крышесносный режим Возрождение, который год в него играю не притрагиваюсь к мультиплееру Колды вообще, потому что мультиплеер уныл и скучен, к Xdefiant это так же относиться, однообразные пострелушки на маленьких картах в убогих режимах скопированных из Колды!

0
Jarvis666

Хейтеры Hellblade 2, Цусимы и Stellar Blade побежали играть))

-2
вупсич пупсич

Ты путаешь мягкое с теплым, иди лечись

1
Айзек Фостер

кто вообще играет в игры от юбиков?

1
neeXXXT

А причем тут одиночные сюжетные игры и мультиплеерный проект? Что в них общего?

0
MrGamerDad

Не без проблем, но понравилась

https://www.youtube.com/shorts/vuCMbvUmXdI

-5
Пользователь ВКонтакте

ттк просто жесть , всю обойму высадить нужно на 1 чела ! с ак ! с пп вообще п8а на средней дистанции ты пол хп сносишь , никакущий эймассист его даже нет по сравнению с мв Ю просто жесть ! импакта 0 от оржие прям нет удовольсвия стрелять ктобы что не говорила но колду никто не сможеть уделать или выйти на уровень с ней // The Trees

-5