продюсер XDefiant предлагает недовольным игрокам искать альтернативы

Условно-бесплатный шутер XDefiant от Ubisoft, несмотря на впечатляющий старт с 11 миллионами игроков за первый месяц, сталкивается с серьёзными вызовами. Технические проблемы и разочарование от нового рейтингового режима привели к оттоку активной аудитории. В ответ на растущую критику исполнительный продюсер игры Марк Рубин выступил с комментариями, проливающими свет на ситуацию.
Рубин отверг обвинения в поспешном релизе, объяснив уникальность технических трудностей проекта:
«У нас есть движок, который всегда был предназначен только для MMO. Поэтому всю инфраструктуру для FPS пришлось создавать с нуля» — пояснил продюсер.
Он провёл параллели с другими популярными шутерами:
«Даже CoD (Call of Duty) начинался на ID Tech, который изначально был шутерным движком. Apex стартовал на движке для шутеров. А мы работаем над разработкой совершенно новых технологий на движке, который был создан для чего-то другого»
Рубин также признал, что такой подход влечёт за собой множество проблем:
«Наш движок действительно отличный, но он требует много работы, а с этой работой приходит множество багов, которые в других движках уже давно устранены. Мы не шутер, который существует уже 20 лет»
Завершая своё обращение, продюсер предложил игрокам сделать выбор:
«Если вам нравится то, что мы пытаемся сделать, оставайтесь с нами, и вы увидите, как всё улучшается и добавляются новые функции. Но если игра вам не подходит, это нормально, вы можете двигаться дальше»
Реакция сообщества на слова Рубина оказалась неоднозначной. Многие игроки отметили, что теперь им стали более понятны причины многочисленных проблем XDefiant. Однако это породило новый вопрос: почему такая крупная компания как Ubisoft не смогла обеспечить проект более подходящим для онлайнового шутера движком?
Кто то заставлял его брать?
Он вообще читал что пишет?
Где-то я уже слышал про не нравится-не играй, правда это плохо заканчивалось, ничему не учатся
Юбики никогда не учились на своих ошибках.
Да это ко всем последним играм от убиков относится, учитывая в какой трэш они скатились. Такие глупые высказывания отпугнет еще больше людей, да и поделом.
"Движок, оптимизация...В какую игру играешь? Оптимизация... Скины на оружие есть и то хорошо!"
Насмешили )))))
За 5% за нормальный движок удавятся)))
в ответ игроки предлагают продюсеру XDefiant - искать другую работу
Просто что бы было понятно в каком состоянии игра: прошло несколько дней с релиза 1 сезона: в игре чуть ли не в каждом 2м матче появляется баг когда нельзя юзать способность и ульту до смены персонажа, и нельзя лазить по лестницам... Это мультиплеерный геройский шутер, нельзя юзать абилки...
А матчмейкинг настолько на от***сь сделан насколько это возможно впринципе.
хорошее предложение, нужно соглашаться