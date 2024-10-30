Nintendo анонсировала Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition для Switch

Компания Nintendo анонсировала переиздание Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, которое выйдет на Switch 20 марта 2025 года. В Definitive Edition будет улучшенная графика, дополнительные сюжетные элементы и другие неанонсированные функции.

Разработчики Monolith Soft выпустили Xenoblade Chronicles X для Wii U в 2015 году. Действие этой игры с открытым миром происходит в недалеком будущем в Нью-Лос-Анджелесе, колонии людей на инопланетной планете Мира. Цель игрока, как члена организации BLADE, исследовать Миру и восстановить человеческую цивилизацию, управляя мощной мехой, известной как Скелл.