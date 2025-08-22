ЧАТ ИГРЫ
Xenolocus 3-й квартал 2026 г.
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Научная фантастика , Виртуальная реальность
6.6 7 оценок

Российский VR-шутер Xenolocus получил страницу в Steam и новый трейлер

VR игра Xenolocus — это шутер с элементами RPG, где вы играете космическим десантником на инопланетной базе выживших.

Исследуйте разнообразные локации, каждая из которых хранит свои секреты и опасности. Сражайтесь с жуткими монстрами, которые могут напасть в любой момент, проверяя ваши навыки выживания.

Во время прохождения вы узнаете о военных экспериментах мегакорпорации и раскроете тайны древней инопланетной цивилизации,
а также улучшите потенциал своего оружия, боевой брони и освоите новые навыки.

Вы готовы начать борьбу за выживание?
Игру уже можно добавить в СТИМ вишлист:

Комментарии: 3
Эмилия Максимова

Выглядит прикольно! Обязательно поиграю :)

2
PolGhost

Тупо "рекламный" комментарий, что подтверждается датой регистрации комменторши. Аналогично и для автора поста. Сама игра, по трейлеру, выглядит крайне дешево и вообще не побуждает желание поиграть (как минимум, у меня)

Эмилия Максимова PolGhost

Игра ооочень дорогая и побуждает желание лично у меня :)

2