Российский VR-шутер Xenolocus получил страницу в Steam и новый трейлер

VR игра Xenolocus — это шутер с элементами RPG, где вы играете космическим десантником на инопланетной базе выживших.
Исследуйте разнообразные локации, каждая из которых хранит свои секреты и опасности. Сражайтесь с жуткими монстрами, которые могут напасть в любой момент, проверяя ваши навыки выживания.
Во время прохождения вы узнаете о военных экспериментах мегакорпорации и раскроете тайны древней инопланетной цивилизации,
а также улучшите потенциал своего оружия, боевой брони и освоите новые навыки.
Вы готовы начать борьбу за выживание?
Игру уже можно добавить в СТИМ вишлист:
Выглядит прикольно! Обязательно поиграю :)
Тупо "рекламный" комментарий, что подтверждается датой регистрации комменторши. Аналогично и для автора поста. Сама игра, по трейлеру, выглядит крайне дешево и вообще не побуждает желание поиграть (как минимум, у меня)
Игра ооочень дорогая и побуждает желание лично у меня :)