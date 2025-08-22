Российский VR-шутер Xenolocus получил страницу в Steam и новый трейлер

VR игра Xenolocus — это шутер с элементами RPG, где вы играете космическим десантником на инопланетной базе выживших.

Исследуйте разнообразные локации, каждая из которых хранит свои секреты и опасности. Сражайтесь с жуткими монстрами, которые могут напасть в любой момент, проверяя ваши навыки выживания.

Во время прохождения вы узнаете о военных экспериментах мегакорпорации и раскроете тайны древней инопланетной цивилизации,

а также улучшите потенциал своего оружия, боевой брони и освоите новые навыки.



Вы готовы начать борьбу за выживание?

Игру уже можно добавить в СТИМ вишлист: