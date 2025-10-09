Возвращение классики: ремастер Yooka-Replaylee получил теплый прием от критиков

Вечером 9 октября 2025 года состоится релиз Yooka-Replaylee — обновленной версии платформера Yooka-Laylee 2017 года. Игра выйдет на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. За разработку отвечает студия Playtonic Games, основанная бывшими сотрудниками легендарной Rare — авторов Banjo-Kazooie и Donkey Kong Country.

Если оригинальная Yooka-Laylee в своё время получила смешанные отзывы из-за устаревшего геймдизайна и чрезмерной опоры на ностальгию, то ремастер встретили гораздо теплее. На Metacritic обновлённая версия получила 78 баллов против 75 у оригинала, а на OpenCritic — 78 против 72. Многие журналисты назвали Yooka-Replaylee «наиболее полной и выверенной версией проекта», которая исправляет множество ошибок и улучшает управление, визуальные эффекты и темп игры.

Однако не все критики разделяют восторг. В IGN игру оценили в 5 из 10, отметив, что, несмотря на улучшения, проект всё ещё выглядит архаично на фоне современных конкурентов.