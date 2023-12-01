Демонстрация выдающихся особенностей Николь в новом трейлере Zenless Zone Zero

Компания miHoYo Games активизировала маркетинг Zenless Zone Zero, своей грядущей бесплатной hack-and-slash игры, выпустив новые трейлеры для ее взрывных персонажей. Билли Кид и Энби, они же "Хитрые Зайцы", уже успели засветиться, а теперь настала очередь Николь Демары продемонстрировать свои выдающиеся особенности
Николь быстро выходит из себя и часто одержима деньгами (что вполне логично, ведь в один прекрасный момент "Хитрые Зайцы" почти обанкротились). Тем не менее, она искусный боец, использующий высокотехнологичный портфель. Базовая атака наносит физический урон, но если есть патроны, каждое попадание может также выстрелить пулями, чтобы поразить врагов вблизи точки удара.
Zenless Zone Zero выходит на iOS, Android и ПК. В настоящее время проходит закрытое бета-тестирование, дата окончания которого пока не объявлена.
И вот как я две гачи потяну?))
В смысле две? Honkai Impact 3rd, Genshin Impact, Honkai: Star rail, Zenless Zone Zero (не считая 2d проекты).
по сути их 3 ))
Еще ww выйдет в следующем году с возможностью гринда 24/7 😂
там правда можно будет фармить целый день ?
импакт мне вообще не зашел, геншин я поиграл побольше в самом начале, но тоже как то не вовлекься, а вот ХСР с релиза играю практически каждый день, уже почти добил 70 левл освоения)
но блин мне не хватает времени весь контент закрывать даже там) а тут еще зон зиро еще, тоже выглядит круто)
Действительно очень выдающиеся.
Жаль только, что урезали её выдающиеся способности(