Демонстрация выдающихся особенностей Николь в новом трейлере Zenless Zone Zero

Компания miHoYo Games активизировала маркетинг Zenless Zone Zero, своей грядущей бесплатной hack-and-slash игры, выпустив новые трейлеры для ее взрывных персонажей. Билли Кид и Энби, они же "Хитрые Зайцы", уже успели засветиться, а теперь настала очередь Николь Демары продемонстрировать свои выдающиеся особенности

Николь быстро выходит из себя и часто одержима деньгами (что вполне логично, ведь в один прекрасный момент "Хитрые Зайцы" почти обанкротились). Тем не менее, она искусный боец, использующий высокотехнологичный портфель. Базовая атака наносит физический урон, но если есть патроны, каждое попадание может также выстрелить пулями, чтобы поразить врагов вблизи точки удара.

Zenless Zone Zero выходит на iOS, Android и ПК. В настоящее время проходит закрытое бета-тестирование, дата окончания которого пока не объявлена.