Эвелин Шевалье в центре внимания нового трейлера Zenless Zone Zero

Разработчики Zenless Zone Zero опубликовали трейлер, посвящённый новому персонажу — Эвелин Шевалье. В видео раскрывается её прошлое до того, как она стала менеджером и телохранителем Астры Яо.

Эвелин — лимитированный агент нападения S-ранга, владеющая огненной стихией. Она специализируется на нанесении большого урона противникам с помощью цепочек атак.

Эвелин может эффективно сражаться на протяжении всей битвы, нанося туннельный урон, а также быстро уничтожать противников, когда они находятся в состоянии оглушения. Визуальный стиль и сюжетный контекст делают её ключевым персонажем для поклонников игры.