В Zenless Zone Zero утекли рендеры двух новых персонажей

Инсайдеры нашли в данных предзагрузки обновления 1.5 для Zenless Zone Zero рендеры моделей двух персонажей из фракции «Пересмешники», которые появятся в игре в будущих апдейтах.

Во время специальной трансляции, посвящённой обновлению 1.5 для Zenless Zone Zero, фанаты заметили новых персонажей, принадлежащих фракции «Пересмешники». Это вызвало волну обсуждений, так как ранее в истории агента Ликаона «Герои всегда остаются за кадром» именно эта группировка упоминалась как потенциальные новые герои.

Среди найденных данных предзагрузки патча 1.5 оказался Хьюго Влад — вампир и лидер «Пересмешников». Молодую версию героя игроки уже могли увидеть в воспоминаниях Ликаона и в недавнем трейлере. По данным инсайдеров, Влад будет обладать элементом льда и появится в игре не ранее обновления 1.7.

Ещё один новый персонаж — Вивиан, которая, по слухам, будет правой рукой Влада. Пока нет точной информации, к какому элементу она относится и какова её роль в бою. Возможный релиз этих героев планируется в версии 1.6, однако анонсы, вероятно, будут сделаны позже.

Zenless Zone Zero продолжает стремительно развиваться, и обновление 1.5 обещает не только продолжение глобального сюжета, но и новые возможности для изучения мира. Возможно, появление членов «Пересмешников» станет отправной точкой для раскрытия их фракции в будущих патчах.