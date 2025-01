Анонсирован постапокалиптический градостроитель ALL WILL FALL для ПК

Издатель видеоигр tinyBuild и разработчик All Parts Connected анонсировали ALL WILL FALL, инновационный градостроительный симуляторкоторый сочетает в себе управление колонией с высокими ставками и чисто физический хаос, где каждое здание может рухнуть под тяжестью. Это как дженга, где на кону человеческие жизни. ALL WILL FALL выйдет на ПК в Steam в 2025 году. Тестирование доступно до 31 января.

В затопленном постапокалиптическом мире вы будете строить и управлять последним оплотом человечества единственным оставшимся способом: вверх. Аккуратно возводите здания, учитывая факторы строительства в реальном мире, управляйте потребностями своих людей и принимайте сложные решения, чтобы не допустить краха вашего общества и самого города. С различными уникальными картами, целями и задачами для открытия всегда есть новые высоты, которых нужно достичь, и новые катастрофы, которых нужно попытаться избежать.

Разработчики Доминикас Кяулейкис и Данас Матусевичюс заявили

С ALL WILL FALL мы намеревались создать уникальное сочетание физики, симуляции и механики управления для поклонников градостроительства и стратегий. Мы хотим, чтобы игра была доступной, но глубокой, позволяя вам возиться с ее многочисленными системами и «разбивать некоторые игрушки вместе». Будучи литовской студией, мы также рады привлечь внимание к нашей местной сцене разработки игр. От имени нашей небольшой, но увлеченной команды мы надеемся, что вы включите ALL WILL FALL в свой градостроительный радар!