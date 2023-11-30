Сегодня выходит DLC Канзас для American Truck Simulator

Приготовьтесь завести двигатели и отправиться в захватывающее путешествие: сегодня выходит дополнение Kansas для American Truck Simulator. Исследуйте захватывающие дух пейзажи и яркие города в этом последнем дополнении!

DLC Канзас для American Truck Simulator выйдет сегодня в 21:15 по Москве!

Начните большое приключение с расширением карты «Канзас». Не торопитесь и наслаждайтесь каждым моментом, открывая для себя эти функции:

Доставляйте товары в 14 городов, включая Канзас-Сити, Уичито и Топику

Посмотрите несколько уникальных достопримечательностей Канзаса, таких как исторический Додж-Сити, Скалы-монументы и гора Подсолнух

Станьте дальнобойщиком, перевозящим товары для ключевых отраслей Канзаса - соляной шахты, пищевой фабрики, автомобильного завода, фабрики строительных материалов и фабрики аккумуляторов

Доставляйте грузы в компанию Aerosystem, играющую ключевую роль в аэрокосмической промышленности Уичито

Посетите Хатчинсон и полюбуйтесь крупнейшими в мире силосами

Играйте решающую роль в одном из крупнейших сельскохозяйственных штатов Америки. Перевозите товары, которые поддерживают фермерское наследие Канзаса

Наслаждайтесь грузоперевозками по нескольким живописным городам (поселкам)

Проезжайте по обширным прериям, откуда открываются незабываемые виды

Из аграрного штата, Канзас превратился в шумный промышленный центр, привлекающий крупные предприятия своим стратегическим расположением и хорошо организованной логистикой.

Дальнобойщики могут внести свой вклад в различные отрасли промышленности: от процветающей авиации и сельскохозяйственных складов до автомобилестроения, знаменитых соляных шахт и многого другого.

Дополнение Kansas также является частью комплекта The Great Plains Calling! в Steam. Это удобный способ заполнить пробелы в вашей коллекции DLC для American Truck Simulator. Погрузитесь в разнообразные пейзажи Монтаны, Колорадо, Вайоминга, Техаса, Оклахомы, Нью-Мексико, а теперь и Канзаса.

Этот пакет действует по принципу «Завершить набор», гарантируя, что вы платите только за те DLC, которых еще нет в вашей библиотеке!

Круиз по Канзасу

Начиная с релиза, будет проходить специальное мероприятие #CruisingKansas World of Trucks, где вы сможете заработать уникальные награды. Цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км) и доставить груз в любой город Канзаса или из него. Подробнее об этом событии можно прочитать в этой новости.

У разработчиков также есть для игроков уникальный подарок. Если вы возьмете на себя любую работу по внешнему контракту или внешнему рынку В или ИЗ города Топика, вы получите плюшевую тигровую саламандру, которую можно использовать в качестве аксессуара для кабины. Канзас является домом для саламандр, поэтому вам обязательно стоит подумать о том, чтобы пригласить одну из них сопровождать вас во время длительных путешествий.

DLC Farm Machinery

Наряду с DLC Kansas также выходит DLC Farm Machinery. Это DLC предоставляет уникальную возможность погрузиться в сельскохозяйственный ландшафт, особенно в недавно добавленном Канзасе, где сельское хозяйство занимает центральное место. Перевозите все - от тракторов до разбрасывателей - с помощью двух внутриигровых брендов Owl и Greenler и не забудьте украсить свою кабину специальными аксессуарами. Подробнее об этом DLC читайте в этой новости.

Обновление DLC Special Transport

С расширением «Канзас» вы сможете перевозить специальные грузы по 6 новым маршрутам, из которых 4 расположены внутри штата, а два будут более особенными, поскольку начинаются в Пуэбло (Колорадо) и ведут в либо Мерисвилл (707 миль), либо Додж-Сити (313 миль). Вы также сможете перевезти недавно добавленную лопасть ветряной турбины длиной 39 метров (более 129 футов) и массивный сочлененный самосвал. Подробнее об обновлении можно узнать здесь.

И не забывайте, что Штат Подсолнечника таит в себе сюрпризы – ваше следующее фантастическое путешествие может быть уже не за горами. Увидимся на дороге!