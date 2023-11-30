Сегодня выходит DLC Канзас для American Truck Simulator

Приготовьтесь завести двигатели и отправиться в захватывающее путешествие: сегодня выходит дополнение Kansas для American Truck Simulator. Исследуйте захватывающие дух пейзажи и яркие города в этом последнем дополнении!
DLC Канзас для American Truck Simulator выйдет сегодня в 21:15 по Москве!
Начните большое приключение с расширением карты «Канзас». Не торопитесь и наслаждайтесь каждым моментом, открывая для себя эти функции:
- Доставляйте товары в 14 городов, включая Канзас-Сити, Уичито и Топику
- Посмотрите несколько уникальных достопримечательностей Канзаса, таких как исторический Додж-Сити, Скалы-монументы и гора Подсолнух
- Станьте дальнобойщиком, перевозящим товары для ключевых отраслей Канзаса - соляной шахты, пищевой фабрики, автомобильного завода, фабрики строительных материалов и фабрики аккумуляторов
- Доставляйте грузы в компанию Aerosystem, играющую ключевую роль в аэрокосмической промышленности Уичито
- Посетите Хатчинсон и полюбуйтесь крупнейшими в мире силосами
- Играйте решающую роль в одном из крупнейших сельскохозяйственных штатов Америки. Перевозите товары, которые поддерживают фермерское наследие Канзаса
- Наслаждайтесь грузоперевозками по нескольким живописным городам (поселкам)
- Проезжайте по обширным прериям, откуда открываются незабываемые виды
Из аграрного штата, Канзас превратился в шумный промышленный центр, привлекающий крупные предприятия своим стратегическим расположением и хорошо организованной логистикой.
Дальнобойщики могут внести свой вклад в различные отрасли промышленности: от процветающей авиации и сельскохозяйственных складов до автомобилестроения, знаменитых соляных шахт и многого другого.
Дополнение Kansas также является частью комплекта The Great Plains Calling! в Steam. Это удобный способ заполнить пробелы в вашей коллекции DLC для American Truck Simulator. Погрузитесь в разнообразные пейзажи Монтаны, Колорадо, Вайоминга, Техаса, Оклахомы, Нью-Мексико, а теперь и Канзаса.
Этот пакет действует по принципу «Завершить набор», гарантируя, что вы платите только за те DLC, которых еще нет в вашей библиотеке!
Круиз по Канзасу
Начиная с релиза, будет проходить специальное мероприятие #CruisingKansas World of Trucks, где вы сможете заработать уникальные награды. Цель сообщества - проехать 125 000 000 миль (201 168 000 км) и доставить груз в любой город Канзаса или из него. Подробнее об этом событии можно прочитать в этой новости.
У разработчиков также есть для игроков уникальный подарок. Если вы возьмете на себя любую работу по внешнему контракту или внешнему рынку В или ИЗ города Топика, вы получите плюшевую тигровую саламандру, которую можно использовать в качестве аксессуара для кабины. Канзас является домом для саламандр, поэтому вам обязательно стоит подумать о том, чтобы пригласить одну из них сопровождать вас во время длительных путешествий.
DLC Farm Machinery
Наряду с DLC Kansas также выходит DLC Farm Machinery. Это DLC предоставляет уникальную возможность погрузиться в сельскохозяйственный ландшафт, особенно в недавно добавленном Канзасе, где сельское хозяйство занимает центральное место. Перевозите все - от тракторов до разбрасывателей - с помощью двух внутриигровых брендов Owl и Greenler и не забудьте украсить свою кабину специальными аксессуарами. Подробнее об этом DLC читайте в этой новости.
Обновление DLC Special Transport
С расширением «Канзас» вы сможете перевозить специальные грузы по 6 новым маршрутам, из которых 4 расположены внутри штата, а два будут более особенными, поскольку начинаются в Пуэбло (Колорадо) и ведут в либо Мерисвилл (707 миль), либо Додж-Сити (313 миль). Вы также сможете перевезти недавно добавленную лопасть ветряной турбины длиной 39 метров (более 129 футов) и массивный сочлененный самосвал. Подробнее об обновлении можно узнать здесь.
И не забывайте, что Штат Подсолнечника таит в себе сюрпризы – ваше следующее фантастическое путешествие может быть уже не за горами. Увидимся на дороге!