Amnesia: The Bunker 06.06.2023
7.5 96 оценок

Авторы Amnesia: The Bunker показали атмосферный релизный трейлер

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butcher69
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Игра Amnesia The Bunker сегодня стала доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК через Steam. В честь выхода игры в жанре хоррор разработчик Frictional Games опубликовал релизный трейлер для игры.

Amnesia: The Bunker - это игра ужасов от первого лица, действие которой происходит в заброшенном бункере Первой мировой войны. Встретьтесь лицом к лицу с гнетущими ужасами, которые преследуют вас в темных коридорах. В роли французского солдата Анри Клемана за вами охотится нечто, которое реагирует на каждое ваше движение и звук, вы должны адаптировать свой игровой стиль, чтобы противостоять аду. Каждое решение изменит исход игры. Действия влекут за собой последствия.

Релизы Трейлеры
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