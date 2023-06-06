Авторы Amnesia: The Bunker показали атмосферный релизный трейлер ©

Игра Amnesia The Bunker сегодня стала доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК через Steam. В честь выхода игры в жанре хоррор разработчик Frictional Games опубликовал релизный трейлер для игры.

Amnesia: The Bunker - это игра ужасов от первого лица, действие которой происходит в заброшенном бункере Первой мировой войны. Встретьтесь лицом к лицу с гнетущими ужасами, которые преследуют вас в темных коридорах. В роли французского солдата Анри Клемана за вами охотится нечто, которое реагирует на каждое ваше движение и звук, вы должны адаптировать свой игровой стиль, чтобы противостоять аду. Каждое решение изменит исход игры. Действия влекут за собой последствия.