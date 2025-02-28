Представлен обзорный трейлер Anno 117: Pax Romana

Разработчики Anno 117: Pax Romana, Ubisoft Mainz, ранее заявляли, что игроки проведут время в двух провинциях, Лациум и Альбион. Но недавно выпущенный обзорный трейлер предполагает, что Лациум по сути является обучающей программой, и большая часть игры пройдёт в Альбионе.

Креативный директор Мануэль Райнер рассказывает о Лациуме как о самом прекрасном месте в мире, но затем объясняет, что что-то идет ужасно, ужасно неправильно, и вместо этого вы отправляетесь в «таинственное место, где ни один цивилизованный римлянин не хочет находиться».

Это Британия, или, как ее называли в те времена, Альбион. Если вы хоть немного знакомы с историей Рима, то знаете, что это будет нелегкая задача. Известно, что Римская империя испытывала трудности с удержанием власти на Альбионе, борясь с плохой погодой, «варварскими» восстаниями и удаленностью острова от Рима. Что может пойти не так для вашего будущего губернатора? Однако вам не обязательно сокрушать коренных жителей Альбиона. Райнер объясняет, что вы можете пойти на уступки, чтобы уважать их образ жизни.

Если ссора с кельтами звучит пугающе, вы можете утешиться тем, что Anno 117: Pax Romana, по крайней мере, позволит вам создавать собственные модульные корабли. Не хотите полагаться на ветер? Добавьте несколько гребцов, хотя это займет место, которое в противном случае можно было бы использовать для груза. Хотите, чтобы ваши суда стали силой, с которой придется считаться? Постройте пару башен лучников на палубе.

Anno 117: Pax Romana должна выйти в этом году для ПК, PS5 и Xbox Series S/X.