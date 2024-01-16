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Anno 1800 16.04.2019
Стратегия, Экономика, Строительство
8.9 616 оценок

В чарт продаж Steam вернулась экономическая стратегия Anno 1800

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 9 по 16 января. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Лидерами чарта стали портативная консоль Steam Deck, за которой следует неизменная парочка из ролевой игры Baldur's Gate 3 и кооперативный инди-хоррор Lethal Company.

Хорошая скидка на протяжении недели помог экономической стратегии Anno 1800 закрепится в топ-10.

  1. Steam Deck
  2. Lethal Company
  3. Baldur's Gate 3
  4. Call of Duty
  5. EA SPORTS FC 24
  6. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  7. Rust
  8. Anno 1800
  9. Ready or Not
  10. Grand Theft Auto V
8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Mia_777

На неё ещё ачивки вернули

1
Observia

хорошая стратегия с хорошей скидкой = попадание в чарт, все логично)
Тоже хотелось взять, но полное издание(которое и нужно брать) стоит многовато, даже со скидкой

0
Александр Назарко

Есть анлокер dlc

0
nodas

Брал тоже базу, (базу брал до всей этой политоты) хотел и длс взять но политика не дала, благо есть анлокер который весь контент разблокирует

0
Whiskey_40Vol

какую то Анно юбики бесплатно отдавали, не эту?

0
slava2nik22

АННО КАКОЕ ТО!

0