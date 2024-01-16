В чарт продаж Steam вернулась экономическая стратегия Anno 1800

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 9 по 16 января. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
Лидерами чарта стали портативная консоль Steam Deck, за которой следует неизменная парочка из ролевой игры Baldur's Gate 3 и кооперативный инди-хоррор Lethal Company.
Хорошая скидка на протяжении недели помог экономической стратегии Anno 1800 закрепится в топ-10.
- Steam Deck
- Lethal Company
- Baldur's Gate 3
- Call of Duty
- EA SPORTS FC 24
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Rust
- Anno 1800
- Ready or Not
- Grand Theft Auto V
На неё ещё ачивки вернули
хорошая стратегия с хорошей скидкой = попадание в чарт, все логично)
Тоже хотелось взять, но полное издание(которое и нужно брать) стоит многовато, даже со скидкой
Есть анлокер dlc
Брал тоже базу, (базу брал до всей этой политоты) хотел и длс взять но политика не дала, благо есть анлокер который весь контент разблокирует
какую то Анно юбики бесплатно отдавали, не эту?
АННО КАКОЕ ТО!