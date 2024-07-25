Разработчики Apex Legends продолжат продажу боевого пропуска за виртуальные деньги

Создатели популярного баттл-рояля Apex Legends отреагировали на недовольство сообщества, связанное с планируемыми изменениями в системе боевого пропуска. Первоначально анонсированные в начале июля нововведения вызвали волну критики среди поклонников игры, однако теперь EA и Respawn Entertainment решили пойти навстречу игрокам.

Ключевым моментом разногласий стало намерение разработчиков отказаться от возможности приобретения «батлпасса» за виртуальную валюту. Однако после двух недель обсуждений создатели игры объявили о пересмотре своего решения. Теперь игроки смогут по-прежнему купить Premium-версию боевого пропуска за 950 AC (внутриигровой валюты).

Помимо этого, разработчики внесли и другие коррективы в планируемую систему:

От ранее анонсированной версии Premium+ решено полностью отказаться.

Бесплатный «батлпасс» останется доступным для всех игроков.

Вводятся две новые категории: Ultimate и Ultimate+, которые можно будет приобрести за реальные деньги — 10 и 20 долларов соответственно.

Обновлённая система боевого пропуска будет включать в себя следующие варианты: