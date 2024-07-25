Разработчики Apex Legends продолжат продажу боевого пропуска за виртуальные деньги

Создатели популярного баттл-рояля Apex Legends отреагировали на недовольство сообщества, связанное с планируемыми изменениями в системе боевого пропуска. Первоначально анонсированные в начале июля нововведения вызвали волну критики среди поклонников игры, однако теперь EA и Respawn Entertainment решили пойти навстречу игрокам.
Ключевым моментом разногласий стало намерение разработчиков отказаться от возможности приобретения «батлпасса» за виртуальную валюту. Однако после двух недель обсуждений создатели игры объявили о пересмотре своего решения. Теперь игроки смогут по-прежнему купить Premium-версию боевого пропуска за 950 AC (внутриигровой валюты).
Помимо этого, разработчики внесли и другие коррективы в планируемую систему:
- От ранее анонсированной версии Premium+ решено полностью отказаться.
- Бесплатный «батлпасс» останется доступным для всех игроков.
- Вводятся две новые категории: Ultimate и Ultimate+, которые можно будет приобрести за реальные деньги — 10 и 20 долларов соответственно.
Обновлённая система боевого пропуска будет включать в себя следующие варианты:
- Free (бесплатный): 18 наград, 200 AC, 7 наборов.
- Premium (950 AC): 92 награды, 1300 AC, 1200 ценных металлов, 14 наборов, 10 экзотических осколков.
- Ultimate (10 долларов за половину сезона): идентичен Premium по наградам.
- Ultimate+ (20 долларов за половину сезона): 95 наград, 1300 AC, 1200 ценных металлов, 14 наборов, 20 экзотических осколков, 2 легендарных скина для персонажей.
Ну проще говоря всё осталось как и планировалось - как в мире танков есть БП для бомжей, БП для задротов, скип БП за бабло, и нормальный БП + скип гринда за оверпрайс, вопрос - а где "EA и Respawn Entertainment решили пойти навстречу игрокам." ? По моёму субъективному мнению всё идёт как изначально задумывалось - вкинуть какую нибудь х**ню чтоб сообщество побугуртило, а тем временем посадим их на стул с пи**нами.