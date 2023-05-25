Анонсирован сиквел зомби-шутера для VR Arizona Sunshine 2 ©

Vertigo Games анонсировала Arizona Sunshine 2, продолжение популярного VR-зомби-шутера Arizona Sunshine. Arizona Sunshine 2, показанная во время PlayStation Showcase от Sony Interactive Entertainment в 2023 году, представляет собой продолжение нового поколения любимого фанатами апокалипсиса в виртуальной реальности, в котором вас ждут еще более кровавые зомби-экшены.

Добро пожаловать обратно в залитую солнцем, зомбированную Аризону, где вы можете снова принять форму нашего мрачного главного героя, чтобы отправиться в следующую главу VR-путешествия. В постапокалиптическом мире, где каждая пуля на счету, испытайте острые ощущения от реалистичного боя, используя совершенно новое и любимое фанатами оружие — от дробовиков до мачете и огнеметов. Совершенно новая система рукопашного боя подтолкнет вас к самому краю ваших возможностей, когда вы убьете Фредов (зомби, если вы не знали) как никогда раньше во всей красе увечий следующего поколения.