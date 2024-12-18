Бесплатный ARK: Ultimate Mobile Edition выходит на iOS и Android

Сегодня официально вышла ARK: Ultimate Mobile Edition на iOS и Google Play которая будет полностью бесплатной для тех, кто хочет погрузиться в приключение Дино.

Это заявили Grove Street Games и издатель Snail Games в партнерстве со Studio Wildcard. Такая игра, это совершенно новая бесплатная адаптация ARK, выступающая в качестве огромного мобильного приключения с динозаврами, которое будет включать в себя полномасштабный ARK: Survival Evolved, а также пакеты расширения ARK. Он состоит из Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis Parts 1 & 2 и любимой фанатами карты Ragnarok, которая была создана сообществом. Это только верхушка айсберга в форме динозавра, так как в этом мобильном приключении будет доступно гораздо больше, с обещанием тысяч часов игрового процесса.

Для тех, кто предпочитает приобретать свои игры через мобильный магазин Epic Games Store, скоро он будет доступен там. Если вы не уверены, как продвигается ARK: Ultimate Mobile Edition, вы можете посмотреть трейлер запуска игрового процесса ниже, который дает вам представление о том, чего можно ожидать. Трейлер длится чуть больше минуты и демонстрирует некоторые из ключевых особенностей игры, те же самые функции, которые есть в версиях игры для ПК и консолей.

ARK: Ultimate Mobile Edition поставляется с огромными мирами для исследования, с более чем 150 динозаврами и существами, которых можно приручить и тренировать как своих собственных, а также многопользовательской динамикой племени, чтобы вы могли объединяться с друзьями. Конечно, это был бы не ARK без опыта крафта и строительства, в который вы сможете погрузиться с самого начала. Приложение запускается сегодня с оригинальными расширениями ARK Island Map, Scorched Earth и Aberration. Остальные расширения будут доступны игрокам к концу 2025 года.

Для тех, кто заинтересован, есть также возможность подписаться на услугу подписки под названием ARK Pass. Если вы хотите подписаться на ARK Pass, она доступна по цене $4,99 в месяц или $49,99 в год, в зависимости от того, что для вас предпочтительнее. Имея доступ к ARK Pass, вы получите доступ ко всем текущим и будущим пакетам расширений, а также ежемесячные бонусы. Эти бонусы включают God Console, дающую вам доступ к консольным командам, если вы играете в одиночной игре, бонусный опыт во всех игровых режимах, ежемесячные выпадения бесплатных «ключей» и эксклюзивный доступ к серверам.

Кроме того, пакеты расширений и функции для ARK: Ultimate Mobile Edition можно приобрести отдельно, в зависимости от ваших предпочтений.