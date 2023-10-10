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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.1 586 оценок

Мод для Assassin's Creed Mirage позволяет удалить эффект хроматической аберрации

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monk70
Новости

На прошлой неделе Ubisoft выпустила последнюю часть своей серии Assassin’s Creed — Assassin’s Creed Mirage. Как уже сообщалось, Mirage может бесперебойно работать на самых разных конфигурациях ПК. Однако Ubisoft использовала в неё хроматическую аберрацию, не предоставив настройки для ее отключения. К счастью, теперь есть мод, который позволяет полностью удалить её.

Скачать мод можно бесплатно с PlayGround.ru. Ниже вы также можете найти сравнение ванильной и модифицированной версий игры.

Также следует отметить, что Ubisoft может вскоре добавить возможность отключения хроматической аберрации. Однако пока этого не произошло, вы можете использовать этот мод, чтобы удалить это эффект.

С хроматической аберрацией
С хроматической аберрацией
Без хроматической аберрации (мод)
Без хроматической аберрации (мод)
7
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
gliga142

2023 год - нельзя убрать мыло - кайф ))) как так можно позорится ппц

10
Understanding the Truth

Потому что игры, состоят их этого мыльца., убрать киношные фильтры, и увидим графику 2000х

14
gliga142 Understanding the Truth

это точно - сразу зелень выглядит печальнее в разы

1