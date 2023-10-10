Мод для Assassin's Creed Mirage позволяет удалить эффект хроматической аберрации

На прошлой неделе Ubisoft выпустила последнюю часть своей серии Assassin’s Creed — Assassin’s Creed Mirage. Как уже сообщалось, Mirage может бесперебойно работать на самых разных конфигурациях ПК. Однако Ubisoft использовала в неё хроматическую аберрацию, не предоставив настройки для ее отключения. К счастью, теперь есть мод, который позволяет полностью удалить её.
Скачать мод можно бесплатно с PlayGround.ru. Ниже вы также можете найти сравнение ванильной и модифицированной версий игры.
Также следует отметить, что Ubisoft может вскоре добавить возможность отключения хроматической аберрации. Однако пока этого не произошло, вы можете использовать этот мод, чтобы удалить это эффект.
2023 год - нельзя убрать мыло - кайф ))) как так можно позорится ппц
Потому что игры, состоят их этого мыльца., убрать киношные фильтры, и увидим графику 2000х
это точно - сразу зелень выглядит печальнее в разы