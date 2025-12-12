ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fallout 30.09.1997
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
9.2 1 696 оценок

Создатель Fallout объяснил, почему современные игры раздуваются до сотен гигабайт

IKarasik IKarasik

Со-основатель серии Fallout Тим Кейн рассказал, что стремительный рост объёма современных игр связан прежде всего с искусством. По словам ветерана индустрии, именно графические ассеты — текстуры, модели и многочисленные их вариации — стали «главным пожирателем» дискового пространства.

Кейн отмечает, что за последние десятилетия игры адаптировались под стремительный рост разрешения экранов: чтобы картинка не выглядела мыльной, разработчикам пришлось увеличивать детализацию текстур и плотность моделей. Для каждого объекта теперь хранятся версии под разную дистанцию и разные режимы отображения.

Повышение планки кадровой частоты тоже добавляет объёма: для 120–240 FPS требуется больше анимаций и вспомогательных данных. Не отстают и «кинематографичные» элементы — современные игры включают десятки роликов, сложные вступительные сцены и увеличенные библиотеки звука, включая тысячи линий озвучки.

Однако, как подчёркивает Кейн, именно арт остаётся самым массивным компонентом игровых сборок: рост визуальных стандартов неизбежно ведёт к росту установочных файлов. И если индустрия продолжит двигаться в том же направлении, игрокам придётся всё чаще задумываться о покупке новых SSD — просто чтобы уместить несколько крупных релизов.

13
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
пекабир

дед в капитана очевидность решил сыграть?

15
JustA_NiceGuy

Ты удивишься сколько на ПГ челиков, которые орут про 150 ГБ. Очевидно, что инфа для таких))

2
Властелин Сосцов

Это называется сознательный мусор, вместо тщательной запаковки, давай оставим весь мусор ассетов, что бы производители ссд и хдд платили нам больше денег)

7
PictorialBeamer

Сговор производителей SSD/HDD и геймдева...

3
JustA_NiceGuy

Скажи спасибо ПК и многочисленным вариациям сборок.

Nomen Ipsum PictorialBeamer

Нет сговора, есть обычное следствие роста мощностей и соответсвенно возможностей мусорного кода.

А для сговора производителей и шапочек не надо, правда в наше время он просто картельным называется. Как сейчас это сделали производители оперативок, целенаправленно задрав цены на повышенном спросе.

это никогда не шрекончитс

та-же гта 5 не шибко красивее крайзиса, а разница в весе там более чем в 10 раз! Я понимаю что там открытый мир, но открытость мира не значит что он занимает 120 гигов на диске! В Майнкрафте мир ну наверное в 1000 раз больше чем в гта 5, но размер игры составляет пару гигов! (да, справедливости ради так в текстурах меньше пикселей, но ведь есть и ртх шейдеры которые поднимают разрешение текстур до 2-8к, но при этом весят в худшем случае 1-2 гига!). Поэтому вся эта шняга с весом это тупо сговор с корпорациями чтоб с людей сгрести как можно больше бабла!!!

6
danilukHF

майнкрафт чет мне помнится пару сотен мегабайт был
в гта только звука гигов на 20 как весь крайзис, в ней контента очень много, типа бутылок, авто и другой лабуды

1
Святой Джо

И если индустрия продолжит двигаться в том же направлении, игрокам придётся всё чаще задумываться о покупке новых SSD — просто чтобы уместить несколько крупных релизов.

Чудик, к этом давно уже индустрия пришла. Под игрушки все берут отдельный хард минимум на терабайт.

6
Costollom

Ну, надо же!

3
Рио Фокс

Выдал базу, блин.

3
Tatsumi

Дядюшка Кейн, видимо, не в курсе недавней новости:

Helldivers 2 худеет: экспериментальный патч сокращает вес игры на ПК на 85%
1
FairUlu

Из-за новых движков, нанитолюменов и неумения рассказывать истории.

Mranabiz

Да да, как уже надоели эти влажные истории. На деле современные игры раздуваются из за лени, жадности и не умении оптимизировать ассэты. Мы вон на днях прекрасно видели на примере хелдайверчов, как при желании можно из игры весом в 160 гигов, взять и выкинуть 130 и в все будет окей.