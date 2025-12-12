Создатель Fallout объяснил, почему современные игры раздуваются до сотен гигабайт

Со-основатель серии Fallout Тим Кейн рассказал, что стремительный рост объёма современных игр связан прежде всего с искусством. По словам ветерана индустрии, именно графические ассеты — текстуры, модели и многочисленные их вариации — стали «главным пожирателем» дискового пространства.

Кейн отмечает, что за последние десятилетия игры адаптировались под стремительный рост разрешения экранов: чтобы картинка не выглядела мыльной, разработчикам пришлось увеличивать детализацию текстур и плотность моделей. Для каждого объекта теперь хранятся версии под разную дистанцию и разные режимы отображения.

Повышение планки кадровой частоты тоже добавляет объёма: для 120–240 FPS требуется больше анимаций и вспомогательных данных. Не отстают и «кинематографичные» элементы — современные игры включают десятки роликов, сложные вступительные сцены и увеличенные библиотеки звука, включая тысячи линий озвучки.

Однако, как подчёркивает Кейн, именно арт остаётся самым массивным компонентом игровых сборок: рост визуальных стандартов неизбежно ведёт к росту установочных файлов. И если индустрия продолжит двигаться в том же направлении, игрокам придётся всё чаще задумываться о покупке новых SSD — просто чтобы уместить несколько крупных релизов.