Создатель Fallout объяснил, почему современные игры раздуваются до сотен гигабайт

Со-основатель серии Fallout Тим Кейн рассказал, что стремительный рост объёма современных игр связан прежде всего с искусством. По словам ветерана индустрии, именно графические ассеты — текстуры, модели и многочисленные их вариации — стали «главным пожирателем» дискового пространства.
Кейн отмечает, что за последние десятилетия игры адаптировались под стремительный рост разрешения экранов: чтобы картинка не выглядела мыльной, разработчикам пришлось увеличивать детализацию текстур и плотность моделей. Для каждого объекта теперь хранятся версии под разную дистанцию и разные режимы отображения.
Повышение планки кадровой частоты тоже добавляет объёма: для 120–240 FPS требуется больше анимаций и вспомогательных данных. Не отстают и «кинематографичные» элементы — современные игры включают десятки роликов, сложные вступительные сцены и увеличенные библиотеки звука, включая тысячи линий озвучки.
Однако, как подчёркивает Кейн, именно арт остаётся самым массивным компонентом игровых сборок: рост визуальных стандартов неизбежно ведёт к росту установочных файлов. И если индустрия продолжит двигаться в том же направлении, игрокам придётся всё чаще задумываться о покупке новых SSD — просто чтобы уместить несколько крупных релизов.
дед в капитана очевидность решил сыграть?
Ты удивишься сколько на ПГ челиков, которые орут про 150 ГБ. Очевидно, что инфа для таких))
Это называется сознательный мусор, вместо тщательной запаковки, давай оставим весь мусор ассетов, что бы производители ссд и хдд платили нам больше денег)
Сговор производителей SSD/HDD и геймдева...
Скажи спасибо ПК и многочисленным вариациям сборок.
Нет сговора, есть обычное следствие роста мощностей и соответсвенно возможностей мусорного кода.
А для сговора производителей и шапочек не надо, правда в наше время он просто картельным называется. Как сейчас это сделали производители оперативок, целенаправленно задрав цены на повышенном спросе.
та-же гта 5 не шибко красивее крайзиса, а разница в весе там более чем в 10 раз! Я понимаю что там открытый мир, но открытость мира не значит что он занимает 120 гигов на диске! В Майнкрафте мир ну наверное в 1000 раз больше чем в гта 5, но размер игры составляет пару гигов! (да, справедливости ради так в текстурах меньше пикселей, но ведь есть и ртх шейдеры которые поднимают разрешение текстур до 2-8к, но при этом весят в худшем случае 1-2 гига!). Поэтому вся эта шняга с весом это тупо сговор с корпорациями чтоб с людей сгрести как можно больше бабла!!!
майнкрафт чет мне помнится пару сотен мегабайт был
в гта только звука гигов на 20 как весь крайзис, в ней контента очень много, типа бутылок, авто и другой лабуды
Чудик, к этом давно уже индустрия пришла. Под игрушки все берут отдельный хард минимум на терабайт.
Ну, надо же!
Выдал базу, блин.
Дядюшка Кейн, видимо, не в курсе недавней новости:
Из-за новых движков, нанитолюменов и неумения рассказывать истории.
Да да, как уже надоели эти влажные истории. На деле современные игры раздуваются из за лени, жадности и не умении оптимизировать ассэты. Мы вон на днях прекрасно видели на примере хелдайверчов, как при желании можно из игры весом в 160 гигов, взять и выкинуть 130 и в все будет окей.