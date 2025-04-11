Assassin's Creed Shadows выбрана лучшей игрой марта на PlayStation

Новинка от Ubisoft стала лучшей игрой марта по выбору игроков PlayStation. Голосование проводится в конце каждого месяца в PlayStation Blog. Игру месяца выбирали среди таких новинок как Split Fiction, MLB The Show 25, Hitman World of Assassination и Assassin's Creed Shadows. Split Fiction показала отличные результаты в Steam по одновременному количеству игроков и общей оценке, но аудитория PlayStation выбрала Assassin's Creed Shadows.
Несмотря на возмущение достаточно вольной трактовкой исторических событий и немалое количество багов на старте игры, Assassin's Creed Shadows так же получила высокие оценки в 4.6 баллов из 5 в PlayStation Store и 81% положительных отзывов в Steam.
Недавно вышло второе крупное обновление с исправлением ошибок и новыми функциями интерфейса, наиболее часто запрашиваемыми игроками. Так же вскоре готовится запуск первого сюжетного дополнения "Claws of Awaji", которое добавит новую область, врагов, предметы экипировки и более десяти часов приключений.
Хорошая игра
а какая худшая тогда
Она же.
Ну так на плойке 90% продаж у тени, конечно она вин. Да я и сам прошел за 60 часов.
Про тег "спойлер" не слышал? Как думаешь для чего его придумали..
спойлеры не существуют для настоящих фанов, ибо они уже прошли игру, а кто не прошел, тому можно и спойлеры, лол кек
Не знал, что в сюжетах лососоинов есть какая-то интрига, которую должно убирать под спойлер.
Японцы тут?
Игра не такая уж и плохая как тут многие воняют. Открытый мир не перегружен, можно идти спокойно по сюжету и в не упираться в уровень. Стелс моё почтение, а все обзорщики которые ноют, про то что их не видят в упор пускай попробуют не первую сложность ставить
Допускаю, что игра хорошая. Тем более жаль, что многие (и я в том числе) не оценят игру из-за принципиального неприятия негра как одного из главных героев. Как гг ему не место в этом сеттинге
А ты все игры с неграми пропускаешь?) наверное и третий асасин пропустил?
ну и хорошо
Эта пятикратно переваренная хрень лучше Split Fiction'а по мнению сонибоев? Ясно, вопросы отпадают сами собой, выводы ясны:)
11.04.2025 - окончательный R.I.P. Playground.ru.
поиграл в один Ассассин,значит поиграл и во все остальные
играю в ассассины с 7 лет, и точно могу сказать что все разные, особенно если играешь в разном возрасте в разные части, следишь как серия растет и развивается, а так когда ты нолик мимо проходимчик в играх, блогеров насмотрелся, конечно можно такой вывод сделать все равно пук чпук и пошел дальше проживать свою не до жизнь)
ни хрена себе ты выкакал,прям писака недоделанный,страдалец по всем Ассассасссинам
Для сониботов, этонормально)