Assassin's Creed Shadows выбрана лучшей игрой марта на PlayStation

Новинка от Ubisoft стала лучшей игрой марта по выбору игроков PlayStation. Голосование проводится в конце каждого месяца в PlayStation Blog. Игру месяца выбирали среди таких новинок как Split Fiction, MLB The Show 25, Hitman World of Assassination и Assassin's Creed Shadows. Split Fiction показала отличные результаты в Steam по одновременному количеству игроков и общей оценке, но аудитория PlayStation выбрала Assassin's Creed Shadows.

Несмотря на возмущение достаточно вольной трактовкой исторических событий и немалое количество багов на старте игры, Assassin's Creed Shadows так же получила высокие оценки в 4.6 баллов из 5 в PlayStation Store и 81% положительных отзывов в Steam.

Недавно вышло второе крупное обновление с исправлением ошибок и новыми функциями интерфейса, наиболее часто запрашиваемыми игроками. Так же вскоре готовится запуск первого сюжетного дополнения "Claws of Awaji", которое добавит новую область, врагов, предметы экипировки и более десяти часов приключений.