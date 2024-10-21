Ранний доступ в Assassin's Creed Shadows отменён

Assassin's Creed Shadows должна была выйти 15 ноября, но теперь Ubisoft официально объявила, что покупка коллекционного издания Assassin's Creed Shadows больше не даст игрокам раннего доступа к новому экшену - обладатели этого издания смогут приступить к приключениям вместе со всеми 14 февраля.

Из издания также убрали сезонный пропуск, который позволял игрокам скачивать дополнения для Shadows без дополнительной платы.

Изменения в содержании коллекционного издания повлияли и на цену, которая снизилась с почти 300 до 229 долларов.

Ubisoft также предупредила, что дизайн фигурки, стилбук, артбук и другого содержимого коллекционного издания может измениться.

Дальнейшие скандалы в этой области могут стать последним гвоздем в гроб этой игры с точки зрения пиара.