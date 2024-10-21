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Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 684 оценки

Ранний доступ в Assassin's Creed Shadows отменён

KoRnEr
Новости

Assassin's Creed Shadows должна была выйти 15 ноября, но теперь Ubisoft официально объявила, что покупка коллекционного издания Assassin's Creed Shadows больше не даст игрокам раннего доступа к новому экшену - обладатели этого издания смогут приступить к приключениям вместе со всеми 14 февраля.

Из издания также убрали сезонный пропуск, который позволял игрокам скачивать дополнения для Shadows без дополнительной платы.

Изменения в содержании коллекционного издания повлияли и на цену, которая снизилась с почти 300 до 229 долларов.

Ubisoft также предупредила, что дизайн фигурки, стилбук, артбук и другого содержимого коллекционного издания может измениться.

Дальнейшие скандалы в этой области могут стать последним гвоздем в гроб этой игры с точки зрения пиара.

32
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Диванный Боец

Ждём отмену игры

9
Sivispacempb

Надо же , а что случилось то ? Над игрой же работают самые трушные, гендерно правильные , разнообразные и проверенные историки и мастера геймдева , ну а если без сарказма то грустно что в итоге и серия и юбисофт пришли к этому .

9
BigGeek34

Это было очевидно, после того, как они убили Дезмонда в 3 части. Я еще будучи школьником понимал, что ассасинс крид сдох вместе с 3 частью

1
MadPyramus BigGeek34

Надежда ещё оставалась когда выходил Юнити, и сдулась с выходом Синдиката, потом снова появилась когда вышла Ориджинс, и снова сдулась когда вышла Одиссея. Сейчас серия в заднице, и даже Мираж не помог.

0
-zotik-

Побоялись мува как у калфилда)

3
yar1097

Так они уже месяц назад отменили ранний доступ, когда игру перенесли на 14 февраля 2025.

3
Аристов--Черный

Скоро уже начнутся травмы лицевых мышц от смеха над этими неудачниками:)

Будьте осторожны XD

2
InboxM

Так надеялся, что афроассасин добьет Ubisoft.

1
Лидер Z

😎😎😎 молодцы, исправляются на глазах, цены сделали доступнее, убрали вонючих ранний, а так же донатный контент добавят как и полагается бесплатно в игру, жду игру капец 😎😎😎

1
Moorchik

Смех старого испанца *жпг

1
Destroited
Ранний доступ в Assassin's Creed Shadows отменён

жаль что сам этот убогий мусор не отменён

1
wixud

Ив ГейМо; Айм Трули Сори🤣

1
erfee

Обосрались юбисофт со всех сторон)

0
Lyс

Что с ними происходит? С каждой новостью о shadows сами себя все глубже и глубже закапывают. Угомонились бы уже

0
Пользователь ВКонтакте

Что бы предзаказы не отменили?) // Рамис Ходжаев

0
1barac9U7ada7

Может всё таки не было негросамурая? А ? Даю последний шанс всем упоротым одуматься. Кстати вот бы был прикол если б игра выходила в 2025 а ранний доступ получили б вот как обещано

0
SOLUS5678

Чем больше скандалов тем больше повода хоронить как игру так и компанию.

0
DishonestSherman

В конечном итоге, компания обвинит игроков, так как они не поняли игру, ведь она делалась, для более толерантной и прогрессивной публики :)

0
Manrin
Ubisoft также предупредила, что дизайн фигурки .... может измениться.

Африканец станет японцем? ... да нет, бред какойто, активисты сожрут с потрохами.

0