Ранний доступ в Assassin's Creed Shadows отменён

Assassin's Creed Shadows должна была выйти 15 ноября, но теперь Ubisoft официально объявила, что покупка коллекционного издания Assassin's Creed Shadows больше не даст игрокам раннего доступа к новому экшену - обладатели этого издания смогут приступить к приключениям вместе со всеми 14 февраля.
Из издания также убрали сезонный пропуск, который позволял игрокам скачивать дополнения для Shadows без дополнительной платы.
Изменения в содержании коллекционного издания повлияли и на цену, которая снизилась с почти 300 до 229 долларов.
Ubisoft также предупредила, что дизайн фигурки, стилбук, артбук и другого содержимого коллекционного издания может измениться.
Дальнейшие скандалы в этой области могут стать последним гвоздем в гроб этой игры с точки зрения пиара.
Ждём отмену игры
Надо же , а что случилось то ? Над игрой же работают самые трушные, гендерно правильные , разнообразные и проверенные историки и мастера геймдева , ну а если без сарказма то грустно что в итоге и серия и юбисофт пришли к этому .
Это было очевидно, после того, как они убили Дезмонда в 3 части. Я еще будучи школьником понимал, что ассасинс крид сдох вместе с 3 частью
Надежда ещё оставалась когда выходил Юнити, и сдулась с выходом Синдиката, потом снова появилась когда вышла Ориджинс, и снова сдулась когда вышла Одиссея. Сейчас серия в заднице, и даже Мираж не помог.
Побоялись мува как у калфилда)
Так они уже месяц назад отменили ранний доступ, когда игру перенесли на 14 февраля 2025.
Скоро уже начнутся травмы лицевых мышц от смеха над этими неудачниками:)
Будьте осторожны XD
Так надеялся, что афроассасин добьет Ubisoft.
😎😎😎 молодцы, исправляются на глазах, цены сделали доступнее, убрали вонючих ранний, а так же донатный контент добавят как и полагается бесплатно в игру, жду игру капец 😎😎😎
Смех старого испанца *жпг
жаль что сам этот убогий мусор не отменён
Ив ГейМо; Айм Трули Сори🤣
Обосрались юбисофт со всех сторон)
Что с ними происходит? С каждой новостью о shadows сами себя все глубже и глубже закапывают. Угомонились бы уже
Что бы предзаказы не отменили?) // Рамис Ходжаев
Может всё таки не было негросамурая? А ? Даю последний шанс всем упоротым одуматься. Кстати вот бы был прикол если б игра выходила в 2025 а ранний доступ получили б вот как обещано
Чем больше скандалов тем больше повода хоронить как игру так и компанию.
В конечном итоге, компания обвинит игроков, так как они не поняли игру, ведь она делалась, для более толерантной и прогрессивной публики :)
Африканец станет японцем? ... да нет, бред какойто, активисты сожрут с потрохами.