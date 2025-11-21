Вопреки всем прогнозам, Ubisoft отчиталась об успешности Assassin's Creed Shadows

Отложив в последнюю минуту публикацию своего финансового отчета, Ubisoft все-таки раскрыла новые данные, которые, вопреки ожиданиям, оказались положительными. Согласно отчету, Assassin’s Creed Shadows превзошла ожидания компании по итогам последнего квартала.

Как стало известно, франшиза об ассасинах по-прежнему популярна и готовится к дальнейшему расширению своего охвата с выходом игры на Nintendo Switch 2. Во многом добиться высоких результатов Assassin’s Creed Shadows помогла постоянная поддержка, в частности выпуск режима New Game+, который представил игрокам более высокий уровень сложности и новые испытания. Кроме того, немалый вклад в успех игры внесло дополнение Claws of Awaji, выпущенное 16 сентября, которое вернуло игроков в мир игры.

Согласно опубликованным данным, серия Assassin's Creed с начала этого года набрала впечатляющие 211 миллионов игровых дней, что представляет собой увеличение примерно на 35% по сравнению со средним показателем за два предыдущих года. Столь значительный рост свидетельствует о возрождении франшизы, учитывая, что Assassin's Creed Shadows стала одной из лучших игр серии AC, вышедших в последние годы, не считая Assassin's Creed: Mirage.

Однако не только Shadows, но и весь каталог франшизы Assassin’s Creed демонстрирует положительные результаты. Так, 18 ноября Ubisoft выпустила Valley of Memory, бесплатное DLC для Assassin’s Creed Mirage, в котором появилась новая история о Басиме, рассказывающая о событиях в Алуле.

Выход данного обновления оказал немедленный эффект: после релиза нового контента активность игроков в Assassin’s Creed Mirage удвоилась, что помогло игре достичь впечатляющего показателя в 10 миллионов игроков.

Релиз Assassin’s Creed Shadows на Switch 2 состоится уже 2 декабря.