ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6 2 197 оценок

Вопреки всем прогнозам, Ubisoft отчиталась об успешности Assassin's Creed Shadows

Gruz_ Gruz_

Отложив в последнюю минуту публикацию своего финансового отчета, Ubisoft все-таки раскрыла новые данные, которые, вопреки ожиданиям, оказались положительными. Согласно отчету, Assassin’s Creed Shadows превзошла ожидания компании по итогам последнего квартала.

Как стало известно, франшиза об ассасинах по-прежнему популярна и готовится к дальнейшему расширению своего охвата с выходом игры на Nintendo Switch 2. Во многом добиться высоких результатов Assassin’s Creed Shadows помогла постоянная поддержка, в частности выпуск режима New Game+, который представил игрокам более высокий уровень сложности и новые испытания. Кроме того, немалый вклад в успех игры внесло дополнение Claws of Awaji, выпущенное 16 сентября, которое вернуло игроков в мир игры.

Согласно опубликованным данным, серия Assassin's Creed с начала этого года набрала впечатляющие 211 миллионов игровых дней, что представляет собой увеличение примерно на 35% по сравнению со средним показателем за два предыдущих года. Столь значительный рост свидетельствует о возрождении франшизы, учитывая, что Assassin's Creed Shadows стала одной из лучших игр серии AC, вышедших в последние годы, не считая Assassin's Creed: Mirage.

Однако не только Shadows, но и весь каталог франшизы Assassin’s Creed демонстрирует положительные результаты. Так, 18 ноября Ubisoft выпустила Valley of Memory, бесплатное DLC для Assassin’s Creed Mirage, в котором появилась новая история о Басиме, рассказывающая о событиях в Алуле.

Выход данного обновления оказал немедленный эффект: после релиза нового контента активность игроков в Assassin’s Creed Mirage удвоилась, что помогло игре достичь впечатляющего показателя в 10 миллионов игроков.

Релиз Assassin’s Creed Shadows на Switch 2 состоится уже 2 декабря.

41
34
Комментарии:  34
Ваш комментарий
F0XDIE

Для кого эта чепуха рассчитана? За лохов держат? Прямо перед сделкой.

16
Yoshemitsu

Проснись, дружочек. Сделка была еще в марте.

8
Newworld_DESTROYER

какой сделкой? с самим собой? Ассассинс крид в Японии это не просто игра, эта воплощенная мечта миллионов геймеров, которые еще во времена черного флага мечтали о Shadows. долгое ожидание оплатилось сполна

Кто бы что не говорил, в экшен рпг у юбиков просто нет конкурентов. тес6 не скоро, новые тени мордора мы не увидим. юбики тупа два десятка лет пачками стреляют топовыми игрушками, но нет, я особенный, я против

12
Noowners

вот если бы вы такие недоверчивые ко всему были ухахахаха

Night Driving Avenger

> Худший по продажам Ассассин за долгое время
> Превзошел ожидания

16
prorock

Копий-то сколько продали? Навешивают буллщит для инвесторов. Превзошла ожидания, ага

13
OSTTDK

Ну конечно, ведь инвесторы на словах верят.
Ты реально так думаешь?

7
Goodvini

Какие копии, миллионы часов наиграли в гейм пасе, за чистые продажи так и не говорят ибо порадовать нечем))

3
Алексей1478

AHAHAHAA у колды решили скопировать

10
ЛИДЕР УБИТ

жыве юбисофт

7
Obi-Wan_Kenobi

Видимо, очень низкие ожидания были)

5
Константин335

Потому что игра вышла хорошей, недавно прошел ее

5
Malkavian87

Тоже понравилась игра, в дополнение порадовали боссы.

4
Константин335 Malkavian87

А мне они показались однотипными, ну там где надо было убить их, штук 20 вроде было, точно не помню сколько. Лично мне дополнение не зашло, а вот основная игра понравилась

Malkavian87 Константин335

Не я про главных на острове, плюс одного убиваешь и пропадает одна механика засад.

Jensen

Слабенькая часть. Мир исследовать не особо интересно - одни деревушки, замки. Всю игру приходилось бегать напролом через кусты и деревья.

4
Twiceasniceasguys
4
MrDork

Какая чудесная игра. Она то проваливается, то самая успешная игра компании. У них там биполярочка? Определитесь уже, эпик или фейл.

3
Diablonos

Биполярочка у дебильных блогеров, что обсирают юбисофт вереща о каких-то там "провалах". И у дебилов которые верят в это, не проверяя, с какого пиcюна высосаны такие "блоги".

9
Yoshemitsu

Когда игры юбисофт не оправдывают ожидания юбисофт, они прямо об этом говорят

Новые крупные релизы, такие как Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora, не оправдали ожиданий по продажам.
Ubisoft говорит, что XDefiant не оправдал ожиданий
3
Dimitr Iscenko Diablonos

когда из-за гoвноигры твои акции падают, то это провал

4
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ