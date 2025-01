Создатели Atomic Heart вспомнили о главных событиях 2024 года

2024 год стал знаковым для разработчиков Atomic Heart, и команда Mundfish оглянулась назад, подводя итоги и отмечая значительные достижения. В своем сообщении они поблагодарили поклонников за поддержку, подчеркнув, что успех был достигнут благодаря труду и вдохновению.

Одним из главных событий стало релиз второго дополнения Trapped in Limbo, а также анонс третьего DLC Enchantment Under the Sea, выход которого запланирован на 28 января 2025 года.

В прошлом году команда также порадовала фанатов сотрудничеством с такими брендами, как Yoomoota и Soyuz Microphones, а также запуском мерча и проведением конкурсов. Одним из значимых шагов было открытие представительства на китайских платформах, включая bilibili, что расширяет присутствие игры на международной арене.

Mundfish заверяет, что в 2025 году фанатов ждут новые достижения и захватывающие новости, и призывает поклонников оставаться с ними, чтобы продолжать покорять новые вершины.