Для Baldur's Gate 3 вышел второй хотфикс с исправлением около 300 ошибок

Грандиозная ролевая игра Baldur's Gate 3 получила второй хотфикс после выхода из раннего доступа. Сегодняшнее обновление устраняет несколько сбоев, ошибок и многое другое. Новое исправление, устраняющее почти 300 сбоев, блокировок и ошибок.
За выходные число одновременных пользователей Baldur's Gate 3 в Steam превысило 800 000 человек, что превзошло наши самые смелые ожидания. Спасибо за то, что BG3 вошла в десятку самых популярных игр всех времен в Steam! Для нас это очень важно, и мы будем продолжать читать и наблюдать за всем происходящим в ближайшие недели.
Сбои и блокировки
- Исправлена проблема, из-за которой можно было застрять в диалоге.
- Исправлена потенциальная ошибка при перезагрузке сохранения, сделанного в середине диалога.
- Исправлена невозможность попасть в Сумеречный колодец, если вы сохранялись во время появления подсказки на экране.
- Исправлена ошибка, связанная с пользовательским интерфейсом.
- Исправлена потенциальная ошибка при сохранении, когда вы стояли на поверхности во время боя или в пошаговом режиме.
- Исправлена редкая блокировка при загрузке сохранения, сделанного в лагере, из-за которой член партии появлялся за пределами лагеря.
- Исправлен потенциальный сбой при выборе опции прекращения прослушивания диалога.
- Исправлен потенциальный сбой при применении красителя к предмету вне инвентаря или нетрадиционными способами, например, через панель наград.
- Исправлен потенциальный сбой в многопользовательской игре, когда клиент касается ретранслятора на наутилоиде и покидает партию, а затем ведущий пытается открыть Party View.
- Исправлена потенциальная ошибка, связанная с тем, что игра пыталась загрузить пользовательский интерфейс создания персонажа, когда вы уже не находились в разделе "Создание персонажа".
- Исправлена потенциальная ошибка, связанная с появлением всплывающих подсказок у предметов, дающих преимущества в навыках, но не имеющих владельца.
- Исправлен редкий сбой PhysX.
- Исправлена редкая ошибка, связанная с перемещением предметов.
Мультиплеер
- Исправлено длительное затухание при прослушивании диалогов в многопользовательской игре.
Геймплей
- Пенисы C и D больше не пролезают сквозь одежду гитианки.
- Мужчины-колдуны-гномы больше не теряют нижнее белье.
- Исправлен бесконечный цикл, возникавший при использовании заклинаний типа Minor Illusion, когда противник и иллюзия неоднократно вступали в бой и выходили из него.
- Исправлено, что некромиты не вступали в бой с Кетериком.
- Исправлено, что враги на верхнем этаже Moonrise вступали в бой с врагами на нижнем этаже.
- Исправлено повторное появление дракона Восса после сцены с гитьянками у Горного перевала.
- Исправлена ошибка, из-за которой в книге в башнях Moonrise вместо правильного содержимого отображалось имя внутренней переменной.
- Исправлена проблема, не позволявшая продолжить бой с боссом Кетериком.
Пользовательский интерфейс
- Убран номер версии, который находился под картой.
- Повышена стабильность пользовательского интерфейса за счет предотвращения возможных сбоев и повреждения сохраненных файлов.
Движок
- Исправлены проблемы с рендерингом на Vulkan при сворачивании игры.
- Добавлены дополнительные многопользовательские серверы и поддержка масштабирования серверов.
- Исправлена ошибка, приводившая к неправильной частоте обновления, если игра не была запущена в полноэкранном режиме.
Катсцены
- Исправлены паузы и длительные молчания в более чем 200 диалогах.
- Компаньоны больше не блокируют камеру в некоторых диалогах.
- Исправлена проблема с камерой, когда вы видели затылок Гейла, когда он просил вас положить руку ему на грудь.
- Исправлен всплеск на Shadowheart, когда она слышала голос Шара.
- Исправлена ситуация, когда Гейл в одном из диалогов держал руки на веслах.
- Исправлен взгляд Гекса на пол в диалоге в Изумрудной роще.
- Исправлена блокировка камеры в диалоге с Бенрином в Waukeen's Rest.
- Исправлены обрывы и другие проблемы в сцене, когда вы слышите голос Абсолюта при приближении к лагерю гоблинов.
- Исправлена проблема с камерой и всплытие в диалоге с совиным медведем в его пещере.
- Исправлено скольжение ног игрока в диалоге с Джахейрой после боя в Last Light.
- Исправлено обрывание одной из реплик Астариона в диалоге в лагере.
- Исправлено несколько проблем с анимацией в диалоге после посещения лагеря знакомыми Астариона.
- Исправлен всплывающий экран для игроков с типом тела 4 в сцене с бедным Лиамом в лагере гоблинов.
- Исправлена проблема с камерой в диалоге с Эдовином, Андриком и Бринной в лесу.
- Исправлено закатывание глаз Каги назад а-ля "Экзорцист" после победы над вождями гоблинов.
- Исправлена проблема с позиционированием Лорина в логове ведьмы.
- Исправлены некоторые мокапы в разговоре с Астарионом.
- Исправлено всплытие головы в сцене с ограми в Оскверненной деревне.
- Исправлена анимация головы Вайла в диалоге с Флориком в Last Light.
- Исправлена ситуация, когда Скелеритас Фел стоит слишком близко, когда он уговаривает Темное Желание совершить определенный проступок.
- Исправлена проблема с камерой в сцене с Радией на восходе луны.
- Исправлен незначительный всплеск при спасении актива Зариэль для Мизоры.
- Исправлена проблема с обрезанием рук и листьев некой ведьмы в "Краснеющей русалке".
- Исправлены некоторые проблемы с размещением персонажей в эндшпильной сцене.
- Исправлена проблема с камерой для женщин-гномов в диалоге на восходе луны, когда что-то проникает сквозь стену.
- Исправлено всплытие голема из плоти при разговоре с Бальтазаром.
- Исправлена проблема с камерой при разговоре с одним из волков Тереззина в яслях Иллека.
- Исправлены проблемы с размещением персонажей в сцене с Молом и Рафаэлем на доске для копья в Last Light.
- Исправлена проблема с размещением персонажей, из-за которой Лаэ'зель уплывал за край наутилоида.
- Исправлено несколько ошибок в диалоге с Бернардом в башне Арканов.
- Исправлена проблема с камерой в сцене с лодкой, когда вы направляетесь к определенному бассейну.
- Исправлена небольшая проблема с мокапом Кулака Роуэна в Wyrm's Crossing.
- Исправлен недоверчивый взгляд Минтары в сторону в ночь после празднования в лагере.
- Исправлено выскакивание головы персонажа вниз при бросании монеты в колодец в деревне Блайтхедов.
- Исправлен незначительный всплеск при попытке Сумеречного сердца убедить вас в том, что она нужна в лагере гоблинов.
- Подправлено выражение лица Астариона в диалоге с Гандрелом в Залитых солнцем болотах.
- Исправлены невидимость Блурга и застревание Астариона в неправильной анимации в Круге Миконидов.
- Исправлено несколько проблем в диалоге с амулетом монаха.
- Исправлено несколько ошибок в диалоге с Даммоном и Карлахом о ее сердце.
- Исправлено несколько ошибок в диалоге с Фортуно Диббсом на Перекрестке Вирмов.
- Исправлено несколько проблем с анимацией в диалоге с Кансифом и воином Везом в Проклятых Землях Теней.
- Исправлена небольшая ошибка синхронизации в реплике Посетителя снов при разговоре с Тереззином в яслях.
- Исправлены проблемы с несколькими репликами закадрового голоса.
- Исправлены глаза персонажей, смотрящие в неправильном направлении в сцене засады в Проклятых землях в Тени, если вы встаете на сторону арфистов.
- Исправлены некоторые моменты мокапа в разговоре с Гейлом.
- Убрано несколько мокапов в диалоге с Астарионом о силах иллитидов.
- Добавлено несколько болезненных гримас для игрока в сцене с Уиллом в колонии.
- Добавлены ворчания в сцену для игроков Dark Urge после того, как они устояли перед притяжением своих Urges.
- Дренн больше не невидим в сцене на восходе Луны, когда Минтаре приходится защищаться.
- Исправлена очень длинная пауза в диалоге с Халсином после боя в эндгейме.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры. Мы пока не знаем, каковы точные цифры продаж Baldur's Gate 3, выходящей только на ПК, но на момент раннего релиза продажи превысили 2.5 млн копий.
Вот это то самое, чего точно не хватало)
Не баг, а фича )))
Вообще конечно радует оперативность, два фикса чуть менее чем за неделю, вспоминаю лентяев из Обсидиан, которые могли фикс (не патч) месяц делать.
А теперь вспомните киберпанк, который всё еще не дочинили, и дурачков которые редов защищают
Ой та ладно, что там уже такого не починили? Я киперпук не защищаю, ну игра уже нормальная. Ты что, то выдумываешь, что там у тебя с игрой еще не работает?
А вспомните, что эта игра была в раннем доступе несколько лет, а вышла с огромным водяным знаком версии и микроскопическим интерфейсом, где серым текстом на сером фоне описание предметов находится.
Защищают те кто игру по скидончику взял. На халяву и йух сладок. Мне продажные журналюги рассказывали.
там вроде всё починили кроме оптимизона и пустой игры вырезав 80% обещанных контента
Те, кто ругает киберпанк за оптимизацию в 2023 - не запускали его))
Не зря, к примеру, бенчмарк киберпанка пришел на смену ларе Крофт - у движка прекрасная оптимизация и он весьма отзывчив на любые изменения в железе
Красавчики!
Хорошо проблем меньше будет
Хорошая работа, продолжайте в том же духе Ларианы
"пенисы больше не пролезают сквозь одежду гитианки", теперь штаны придётся снимать, чтобы поссать?!)
Друг, только не говори мне, что ты раньше это делал не снимая штанов..
Вроде, уже дед, а такую глупость спрашиваешь)
так ты раньше не снимал штаны чтоб поссать или как?
Не снимал, я же не девочка) Надо объяснить вам, у мальчиков в штанах ширинки есть и всё такое.
Пенисы C и D больше не пролезают сквозь одежду гитианки.
наконец то начну играть:D
Давайте ссылочку то уже для скачивания
В Стиме все автоматически зачем какие-то ссылки ?
Пиратку хочет
Сколько, сколько ошибок?
Молодцы, но моя проблема пока так и не решилась, буду ждать
Прошел игру, не больше за 30 часов (какие 75ч хз ) потратил на нее, чисто сюжетка за чародея.
Мал выбор у чарадеев посохов и одежды легкой, плащей как будто ваще их нету в одного торговца только нашел. Как по мне напихали много хлама не нужного начиная с писем, книг и прощего мусора полотенец, белья и тп. Нормального лута мало очень. Понравилось, где что закрыто можно просто сломать любой замок.
Ну сюжет понравился особенно последние боссы и старший мозг. Игра крутая давно такую рпг не играл.
Так весь лут в полочках. Я хз как ты её проходил, но чисто я уже 8 часов в первом акте и ещё не всё выполнил.
Не понял насчет именных пенисов. Нафига ими вообще тыкали в ту гитианку не сняв с неё лишнее. Или же это они из гаитянки выпирали в разные стороны - тогда еще не понятнее.
нищебродам опять репак перекачивать)))
так скидывайте сразу файл для пиратов, ёпта
Пиратам один файл можно скинуть с трояном
300 ошибок и улучшений и это только хотфикс, не полноценный патч. Игра точно из раннего допуска вышла?
И это при в общем-то безпроблемном старте (на фоне остальных)... Может лучше было бы потестировать подольше?..
Вот интересно Как вы себе представляете разработку игр, тем более таких комплексных без багов и ошибок на релизе? В раннем доступе была не вся игра так к слову, и даже первый акт кое-где переделан, и игра работает хорошо на моей не слишком топовой машинке, баги очень редкие и то не смертельные ну и кое какие подвисания в других актах.
Вы в каком то идеальном мире живете где игры должны выпускаться без ошибок. Это вам не рельсовая Call of Duty.
Хотел что-то ответить, но не смог. Ржал над последним предложением.
каллдути сама по себе уже ошибка
Ответ бы по делу, а смех продлевает жизнь, особенно без причины.
Новости об этом пошаговом шлаке уже поднадоели быстрей бы выходили нормальные игры чтобы это овно исчезло с первой страницы
иди в свою геншин играй или какую нибудь казульную игру для отсталых людей press F to win
На пг куча новостей о др ирах, че тебя сюда заносит, нравится скудоумие и невежество на показ выставлять, ну добился этого, молодец….