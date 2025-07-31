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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 222 оценки

Часть трейлера мультиплеера Battlefield 6 утекла в сеть до официального показа

IKarasik IKarasik

Несмотря на то что полноценная презентация мультиплеерного режима Battlefield 6 состоится уже сегодня, утечки продолжают опережать официальный график. В этот раз в сеть попал фрагмент кинематографического трейлера, демонстрирующий основные визуальные акценты грядущего режима.

Отрывок был опубликован пользователем Mr. Yeezus в соцсети X (ранее Twitter). На видео можно увидеть яркие сцены сражений на различных локациях — отстрел вертолётов с танков, воздушные бои на истребителях и ожесточённые столкновения пехоты. Хотя ролик не содержит кадров реального геймплея, он служит стилизованной иллюстрацией того, на какую динамику и масштабность делает ставку Battlefield 6 в мультиплеере.

Инсайдер раскрыл даты закрытого и открытого бета-тестирования Battlefield 6

Официальный трейлер мультиплеера должен быть представлен 31 июля, где, по слухам, появятся и первые кадры с реальной боевой механикой. Ранее утечки уже раскрыли список карт, детали одиночной кампании и возможные элементы королевской битвы.

В сети появился список всех карт и миссий Battlefield 6

Battlefield 6 был анонсирован на прошлой неделе, и с тех пор каждый день приносит новые подробности. Масштабный ажиотаж вокруг игры, похоже, только подогревает интерес как игроков, так и инсайдеров.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
askazanov

А до этого чего было?

6
MrMaximusX

сюжетный

2
askazanov MrMaximusX

Да там и не понять ))))

1
burbenok

Выйдет в 26 году, а уровень картинки и разрушений остался в 2014. ХАВАЕМ

5
Slowery

Бесишься, что не сможешь поиграть на своей Rx580/Rx6600/GTX1060?

6
ТентаклЪ

Ты хотя бы трейлер посмотрел, а то там дата релиза указана)

1
женя реал

херли в отрывке карта из бв 3?)завод этот