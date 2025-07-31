Часть трейлера мультиплеера Battlefield 6 утекла в сеть до официального показа

Несмотря на то что полноценная презентация мультиплеерного режима Battlefield 6 состоится уже сегодня, утечки продолжают опережать официальный график. В этот раз в сеть попал фрагмент кинематографического трейлера, демонстрирующий основные визуальные акценты грядущего режима.

Отрывок был опубликован пользователем Mr. Yeezus в соцсети X (ранее Twitter). На видео можно увидеть яркие сцены сражений на различных локациях — отстрел вертолётов с танков, воздушные бои на истребителях и ожесточённые столкновения пехоты. Хотя ролик не содержит кадров реального геймплея, он служит стилизованной иллюстрацией того, на какую динамику и масштабность делает ставку Battlefield 6 в мультиплеере.

Официальный трейлер мультиплеера должен быть представлен 31 июля, где, по слухам, появятся и первые кадры с реальной боевой механикой. Ранее утечки уже раскрыли список карт, детали одиночной кампании и возможные элементы королевской битвы.

Battlefield 6 был анонсирован на прошлой неделе, и с тех пор каждый день приносит новые подробности. Масштабный ажиотаж вокруг игры, похоже, только подогревает интерес как игроков, так и инсайдеров.