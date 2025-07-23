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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 182 оценки

EA показала тизер сюжетной кампании Battlefield 6

monk70 monk70

Battlefield 6 получила новый тизер, подогревая ажиотаж перед официальным анонсом, назначенным на завтра, 24 июля. Видео было опубликовано официальным аккаунтом Battlefield в X (ранее Twitter). Оно начинается с обсуждения журналистами того, как «Pax Armata» мешает НАТО и другим регионам по всему миру. Ближе к концу тизера сообщается, что враждебные силы Pax Armata вторглись в британскую часть Гибралтара.

Игроки, следившие за утечками и датамайнерами Battlefield 6, возможно, уже слышали об информации, упомянутой в новом тизере. Ранее в этом месяце были раскрыты подробности кампании Battlefield 6 благодаря датамайну, предоставляющему игрокам информацию о конкретных миссиях. Одна из этих подробностей касалась миссии в Гибралтаре, где игрокам нужно было отобрать «Скалу» у сил Pax Armata.

Кроме того, в сегодняшнем отчёте говорится, что выход Battlefield 6 запланирован на 10 октября 2025 года, а стоимость игры составит 80 евро. Игра будет доступна в двух изданиях: Standard и Phantom.

Датамайнеры нашли дату выхода Battlefield 6
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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Gridon

Опять ЧВК злые русские 2.0. Франция выходит из НАТО лол што. Сценарист 12 летний тактикул. Ждём радужные скины и баги на релизе.

3
DavidZinkovskiy

Злые руские? да в реале они ангелы это весь мир знают, кроме 99% стран.

5
ArTeryS

Кто-бы что не говорил, но мне нравились сюжетные кампании в Battlefield-ах. Начиная с Bad Company 2, проходил каждую. Чего только стоит 3-ка, в которой поломали некоторые шаблоны. Много трогательных сцен из 1-ой. И сюжетка "Последний Тигр" из V-ки.
Однако, берут сильные сомнения, что современные EA смогут повторить нечто подобное

3
Tom[Cat]

Вау блевотный тизер в стиле кал оф дути

3
K0t Felix

80 евриков весьма дороговато, для шутана с сюжетом часов на 7