EA показала тизер сюжетной кампании Battlefield 6

Battlefield 6 получила новый тизер, подогревая ажиотаж перед официальным анонсом, назначенным на завтра, 24 июля. Видео было опубликовано официальным аккаунтом Battlefield в X (ранее Twitter). Оно начинается с обсуждения журналистами того, как «Pax Armata» мешает НАТО и другим регионам по всему миру. Ближе к концу тизера сообщается, что враждебные силы Pax Armata вторглись в британскую часть Гибралтара.
Игроки, следившие за утечками и датамайнерами Battlefield 6, возможно, уже слышали об информации, упомянутой в новом тизере. Ранее в этом месяце были раскрыты подробности кампании Battlefield 6 благодаря датамайну, предоставляющему игрокам информацию о конкретных миссиях. Одна из этих подробностей касалась миссии в Гибралтаре, где игрокам нужно было отобрать «Скалу» у сил Pax Armata.
Кроме того, в сегодняшнем отчёте говорится, что выход Battlefield 6 запланирован на 10 октября 2025 года, а стоимость игры составит 80 евро. Игра будет доступна в двух изданиях: Standard и Phantom.
Опять ЧВК злые русские 2.0. Франция выходит из НАТО лол што. Сценарист 12 летний тактикул. Ждём радужные скины и баги на релизе.
Злые руские? да в реале они ангелы это весь мир знают, кроме 99% стран.
Кто-бы что не говорил, но мне нравились сюжетные кампании в Battlefield-ах. Начиная с Bad Company 2, проходил каждую. Чего только стоит 3-ка, в которой поломали некоторые шаблоны. Много трогательных сцен из 1-ой. И сюжетка "Последний Тигр" из V-ки.
Однако, берут сильные сомнения, что современные EA смогут повторить нечто подобное
Вау блевотный тизер в стиле кал оф дути
80 евриков весьма дороговато, для шутана с сюжетом часов на 7