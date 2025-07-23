EA показала тизер сюжетной кампании Battlefield 6

Battlefield 6 получила новый тизер, подогревая ажиотаж перед официальным анонсом, назначенным на завтра, 24 июля. Видео было опубликовано официальным аккаунтом Battlefield в X (ранее Twitter). Оно начинается с обсуждения журналистами того, как «Pax Armata» мешает НАТО и другим регионам по всему миру. Ближе к концу тизера сообщается, что враждебные силы Pax Armata вторглись в британскую часть Гибралтара.

Игроки, следившие за утечками и датамайнерами Battlefield 6, возможно, уже слышали об информации, упомянутой в новом тизере. Ранее в этом месяце были раскрыты подробности кампании Battlefield 6 благодаря датамайну, предоставляющему игрокам информацию о конкретных миссиях. Одна из этих подробностей касалась миссии в Гибралтаре, где игрокам нужно было отобрать «Скалу» у сил Pax Armata.

Кроме того, в сегодняшнем отчёте говорится, что выход Battlefield 6 запланирован на 10 октября 2025 года, а стоимость игры составит 80 евро. Игра будет доступна в двух изданиях: Standard и Phantom.