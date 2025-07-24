EA случайно раскрыла дату релиза Battlefield 6 в юридических документах

После премьеры трейлера нового Battlefield 6 внимательные фанаты обнаружили неожиданную подсказку о дате выхода игры — прямо в юридических документах от EA. На странице с дисклеймерами, появившейся после завершения видеоролика, упоминается окончание специального предложения, которое истекает 10 октября 2025 года.

Этот срок совпадает с предыдущими утечками, предполагавшими релиз в диапазоне 10–11 октября. Более того, в том же документе указано, что предложение действительно до 10 октября 2027 года, что подтверждает его ограниченность по времени. Какая именно акция будет доступна в рамках этого предложения — пока неизвестно.

Помимо этой находки, EA официально подтвердила, что полноценный показ мультиплеера состоится 31 июля 2025 года — о чём ранее уже сообщалось в материалах.

Также стало известно, что Battlefield 6 не появится на консолях прошлого поколения и не будет доступен на Nintendo Switch 2. Игра выйдет только на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, сосредоточившись на технически продвинутых платформах нового поколения.

Таким образом, EA пусть и косвенно, но окончательно обозначила дату релиза одной из самых ожидаемых игр 2025 года.