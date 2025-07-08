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Battlefield 6 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 168 оценок

Сюжет новой Battlefield позволит посетить боевые действия на Гибралтаре

Gutsz Gutsz

Будущая часть серии Battlefield страдает от постоянных утечек задолго до официального анонса. В сети уже появлялись слитые геймплейные фрагменты, описания оружия и карт, а теперь к ним добавились подробности одиночной кампании. Несмотря на отсутствие даже поверхностных официальных подробностей от Electronic Arts, фанаты уже активно обсуждают детали будущей сюжетной линии.

Крупная утечка Battlefield 6 раскрывает первые подробности сюжетной кампании и показывает зрелищные концепт-арты шутера

Согласно информации из телеграм-канала BF1 и расшифровки клиента Battlefield Labs, в центре сюжета окажется вооружённое вторжение на Гибралтар, стратегически важный пункт, который пытаются захватить силы Pax Armata. Игрок выступит в роли бойца отряда Dagger 1-3, поддерживающего войска НАТО и Британии, включая британское подразделение под названием Lancer.

Одна из миссий включает высадку на берег с элементом Bravo, зачистку плавающих мин для прохождения бронетехники, штурм исторических тоннелей Великой осады и подавление вражеской ПВО, чтобы расчистить путь для авиации НАТО.

Разработка сюжетной кампании изначально велась студией Ridgeline Games под руководством соавтора Halo Маркуса Лехто, но в начале 2024 года он покинул EA, и студию закрыли, так и не выпустив ни одной игры. Теперь, по имеющимся данным, работу над кампанией ведёт студия Motive (авторы ремейка Dead Space) в сотрудничестве с DICE, Ripple Effect и Criterion.

Ранее в утечках уже упоминалось, что не стоит рассчитывать на длительный сюжетный режим. Скорее всего, он будет носить вспомогательный характер, сосредотачиваясь на эффектных моментах и контекстной подаче событий, а не на глубокой драматургии.

Лучше чем ничего, но не стоит рассчитывать на продолжительный сюжет в Battlefield 6

Полноценный анонс Battlefield 6 ожидается этим летом, а выход состоится ориентировочно в 2026 году. Игра появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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