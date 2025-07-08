Сюжет новой Battlefield позволит посетить боевые действия на Гибралтаре

Будущая часть серии Battlefield страдает от постоянных утечек задолго до официального анонса. В сети уже появлялись слитые геймплейные фрагменты, описания оружия и карт, а теперь к ним добавились подробности одиночной кампании. Несмотря на отсутствие даже поверхностных официальных подробностей от Electronic Arts, фанаты уже активно обсуждают детали будущей сюжетной линии.

Согласно информации из телеграм-канала BF1 и расшифровки клиента Battlefield Labs, в центре сюжета окажется вооружённое вторжение на Гибралтар, стратегически важный пункт, который пытаются захватить силы Pax Armata. Игрок выступит в роли бойца отряда Dagger 1-3, поддерживающего войска НАТО и Британии, включая британское подразделение под названием Lancer.

Одна из миссий включает высадку на берег с элементом Bravo, зачистку плавающих мин для прохождения бронетехники, штурм исторических тоннелей Великой осады и подавление вражеской ПВО, чтобы расчистить путь для авиации НАТО.

Разработка сюжетной кампании изначально велась студией Ridgeline Games под руководством соавтора Halo Маркуса Лехто, но в начале 2024 года он покинул EA, и студию закрыли, так и не выпустив ни одной игры. Теперь, по имеющимся данным, работу над кампанией ведёт студия Motive (авторы ремейка Dead Space) в сотрудничестве с DICE, Ripple Effect и Criterion.

Ранее в утечках уже упоминалось, что не стоит рассчитывать на длительный сюжетный режим. Скорее всего, он будет носить вспомогательный характер, сосредотачиваясь на эффектных моментах и контекстной подаче событий, а не на глубокой драматургии.

Полноценный анонс Battlefield 6 ожидается этим летом, а выход состоится ориентировочно в 2026 году. Игра появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.