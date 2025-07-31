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Battlefield 6 10.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 222 оценки

В рамках презентации Battlefield 6 покажут более трёх часов мультиплеерного геймплея

IKarasik IKarasik

Разработчики Battlefield 6 готовятся устроить масштабную презентацию мультиплеера — зрителей ждёт не только подробный разбор классов, техники и карт, но и полноценный трехчасовой марафон живого геймплея.

Событие состоится уже 31 июля в 21:30 по московскому времени (МСК) и будет транслироваться на YouTube и Twitch. Ожидается участие более 400 стримеров и контент-мейкеров, которые покажут сражения в прямом эфире. Игроки смогут получить первое полноценное представление о том, каким будет мультиплеер в новой части серии.

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Перед началом трансляции зрителям предложат «глубокое погружение» от разработчиков, где подробно расскажут о ключевых элементах игры — от новых классов и транспортных средств до карт и игровых режимов. Также организаторы обещают небольшие сюрпризы, которые пока держатся в тайне.

Часть трейлера мультиплеера Battlefield 6 утекла в сеть до официального показа

Ранее в сеть уже утекла кинематографичная часть трейлера, демонстрирующая захватывающие сцены воздушных боёв, танковые дуэли и масштабные разрушения. Но именно завтрашняя трансляция обещает показать настоящую суть Battlefield 6 — в живом геймплее от сотен игроков со всего мира.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
askazanov

Посмотрим. Опробуем когда нибудь.. потому как ценник уже не адекватный.

1
AGS37

они собрались летсплеи на презентации показывать?))

1
создатель русского репа

Даю 99%, что показ будет на геймпаде. Я просто апупею, если на клавомыши покажут шутер

1