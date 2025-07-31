В рамках презентации Battlefield 6 покажут более трёх часов мультиплеерного геймплея

Разработчики Battlefield 6 готовятся устроить масштабную презентацию мультиплеера — зрителей ждёт не только подробный разбор классов, техники и карт, но и полноценный трехчасовой марафон живого геймплея.

Событие состоится уже 31 июля в 21:30 по московскому времени (МСК) и будет транслироваться на YouTube и Twitch. Ожидается участие более 400 стримеров и контент-мейкеров, которые покажут сражения в прямом эфире. Игроки смогут получить первое полноценное представление о том, каким будет мультиплеер в новой части серии.

Перед началом трансляции зрителям предложат «глубокое погружение» от разработчиков, где подробно расскажут о ключевых элементах игры — от новых классов и транспортных средств до карт и игровых режимов. Также организаторы обещают небольшие сюрпризы, которые пока держатся в тайне.

Ранее в сеть уже утекла кинематографичная часть трейлера, демонстрирующая захватывающие сцены воздушных боёв, танковые дуэли и масштабные разрушения. Но именно завтрашняя трансляция обещает показать настоящую суть Battlefield 6 — в живом геймплее от сотен игроков со всего мира.