По мотивам "Черной книги" готовят сериал из восьми эпизодов

Режиссёр короткометражек по мотивам игр Papers, Please и Beholder, Никита Ордынский, объявил о разработке сериала по игре Black Book. Об этом он сообщил на конференции «Игровая индустрия». Сейчас ведётся работа над сценарием для адаптации, которая будет состоять из восьми эпизодов с участием реальных актёров. Пока нет подробностей о дате выхода и других авторах проекта.

Игра "Черная книга" рассказывает о крестьянке Василисе, которая должна была стать колдуньей, но отказалась от своего предназначения ради любви. После загадочной гибели её возлюбленного она обретает Чёрную Книгу, способную исполнить желание, если сломать семь печатей.

Игра вышла 10 августа 2021 года, а этой осенью по ней выйдет настольная игра.