По мотивам "Черной книги" готовят сериал из восьми эпизодов

Режиссёр короткометражек по мотивам игр Papers, Please и Beholder, Никита Ордынский, объявил о разработке сериала по игре Black Book. Об этом он сообщил на конференции «Игровая индустрия». Сейчас ведётся работа над сценарием для адаптации, которая будет состоять из восьми эпизодов с участием реальных актёров. Пока нет подробностей о дате выхода и других авторах проекта.
Игра "Черная книга" рассказывает о крестьянке Василисе, которая должна была стать колдуньей, но отказалась от своего предназначения ради любви. После загадочной гибели её возлюбленного она обретает Чёрную Книгу, способную исполнить желание, если сломать семь печатей.
Игра вышла 10 августа 2021 года, а этой осенью по ней выйдет настольная игра.
А это любопытно.
Был бы фильм, я бы плюнул, а сериалы наши таки умеют делать. Вполне может повезти.
Вообще игра абсолютно топовая в рамках своего бюджета. Мне очень зашла. Хотелось бы развития этой франшизы и сериалах и в книгах и в играх. Может сделают что то подороже, с графоном)
А по этому произведению уже сделали экранизацию? Друг интересуется.
друга в гугле забанили?
Лучше бы мультфильм сделали бы.
Только Петрова не берите пожалуйста, он уже один фентезийный сериал испоганил своей "Блестящей" игрой. Пока цветёт папоротник и Беловодье.
Бедная Black Book.. // Дёня Матросов
Надеюсь это будет что то анимационное. по другому имхо такое не снять. ну или это будет откровенная дичь. ну лучше бы сиквел или приквел сделали. а не сериальчики.