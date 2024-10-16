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Black Book 10.08.2021
Адвенчура, Ролевая, Стратегия, Инди, Карточная, Фэнтези, Средневековье
7.8 248 оценок

По мотивам "Черной книги" готовят сериал из восьми эпизодов

butcher69
Новости

Режиссёр короткометражек по мотивам игр Papers, Please и Beholder, Никита Ордынский, объявил о разработке сериала по игре Black Book. Об этом он сообщил на конференции «Игровая индустрия». Сейчас ведётся работа над сценарием для адаптации, которая будет состоять из восьми эпизодов с участием реальных актёров. Пока нет подробностей о дате выхода и других авторах проекта.

Игра "Черная книга" рассказывает о крестьянке Василисе, которая должна была стать колдуньей, но отказалась от своего предназначения ради любви. После загадочной гибели её возлюбленного она обретает Чёрную Книгу, способную исполнить желание, если сломать семь печатей.

Hobby World анонсировала настольную игру по мотивам отечественной RPG Чёрная книга

Игра вышла 10 августа 2021 года, а этой осенью по ней выйдет настольная игра.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Кей Овальд

А это любопытно.
Был бы фильм, я бы плюнул, а сериалы наши таки умеют делать. Вполне может повезти.

5
Floww

Вообще игра абсолютно топовая в рамках своего бюджета. Мне очень зашла. Хотелось бы развития этой франшизы и сериалах и в книгах и в играх. Может сделают что то подороже, с графоном)

4
Fedaykin

А по этому произведению уже сделали экранизацию? Друг интересуется.

0
BluntZebulon

друга в гугле забанили?

1
SOLUS5678

Лучше бы мультфильм сделали бы.

0
Keltas_Mizri

Только Петрова не берите пожалуйста, он уже один фентезийный сериал испоганил своей "Блестящей" игрой. Пока цветёт папоротник и Беловодье.

-1
Пользователь ВКонтакте

Бедная Black Book.. // Дёня Матросов

-5
muxamor2011

Надеюсь это будет что то анимационное. по другому имхо такое не снять. ну или это будет откровенная дичь. ну лучше бы сиквел или приквел сделали. а не сериальчики.

-5