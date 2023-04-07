Состоялся релиз Half-Life Black Mesa VR Mod

Black Mesa Source VR — это неофициальный мод от Ashok, который не связан с Valve, разработчиками Black Mesa или командой разработчиков Source VR (ответственной за Half-Life 2: VR Mod). Он основан на Black Mesa Source: Extended Edition (2020).

Поскольку код Black Mesa не является открытым исходным кодом, Ашок позаимствовал код из Half-Life 2: VR Mod. Это сопряжено с некоторыми ограничениями: например, в VR-игре используется ИИ и оружие из Half-Life 2: VR Mod.

Первоначальная версия мода все еще находится в стадии бета-тестирования и будет улучшена Ашоком. Видео показывает отрывки и объясняет, как установить мод.