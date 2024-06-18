Black Myth: Wukong получила новые скриншоты

Game Science выпустила новый набор красивых скриншотов для Black Myth: Wukong. Эти скриншоты взяты из последней сборки игры и демонстрируют ее невероятные визуальные эффекты.
Black Myth: WuKong — это игра от третьего лица, основанная на Journey to the West. Игра будет сосредоточена на Monkey King и его особых способностях. Кроме того, она предложит игрокам 72 различных способности для использования, и в ней будет много боссов для сражений.
В игре обещают быть разнообразные противники, каждый из которых обладает уникальными сильными сторонами. Как царь обезьян, помимо освоения различных приемов посоха, вы также можете свободно комбинировать различные заклинания, способности, оружие и снаряжение, чтобы найти формулу победы, которая лучше всего подходит вашему стилю боя.
Пару месяцев назад NVIDIA объявила, что в игре будет полноценная трассировка лучей на ПК. Это означает, что геймеры на ПК смогут наслаждаться трассировкой лучей глобального освещения, теней и отражений. Игра также будет поддерживать генерацию кадров NVIDIA DLSS 3.5 и реконструкцию лучей. Однако мы пока не знаем, будет ли она поддерживать AMD FSR 3.0. Поскольку это игра для UE5, Game Science может добавить ее поддержку. А если нет, то моддеры, вероятно, сделают это.
Ранее в этом месяце Game Science также поделилась официальными системными требованиями игры для ПК.
Black Myth: Wukong выйдет 20 августа на ПК и консолях.
Боссы кроме смеха и кринжа ничего не вызывают, китайский высер.
Дцпшка, учи матчасть- это китайская мифология, которая, к слову, куда богаче твоей ватной, смирись с этим)
Очередная копипаста с одними и теми же пережеванными уже в сотый раз механиками и анимациями, где меняются только декорации и названия игр. Что там нового сможет предложить эта игра? Все то же самое что было ранее в соулс играх, а все ждут будто революционная игра ожидается
Ну да, куча эффектов, мега замахи оружия, акробатические прыжки с ритуальными приземлениями, а добивания врагов как в Мортал Комбате Фаталити.
Все одно и тоже...
Бог пламени