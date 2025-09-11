Дебютный тизер Bleeding: отечественный арена-шутер с имплантами и брутальным миром

Студия Depra представила первый тизер экспериментального арена-шутер Bleeding. Игра выйдет в Steam в следующем году, а пока тизер демонстрирует прежде всего визуальный стиль и атмосферу проекта. Основные механики будут раскрыты в будущих трейлерах.

Bleeding — одиночный шутер, который объединяет энергию классических арена-шутеров с инновационной системой кастомизации персонажей. Каждая конечность героя заменяется имплантом, что радикально меняет как стиль боя, так и внешний вид. Игрок сам решает, какие апгрейды встроить: ускорение и мобильность, атакующие приёмы для агрессии или защитные и тактические навыки для контроля боя.

Действие игры разворачивается в индустриальном мире технократического тоталитаризма, где арены оформлены в духе брутализма и сталинского ампира. Они становятся не просто фоном, а элементом тактики: игрокам приходится использовать пространство для экспериментов и быстрых решений.

Геймплей строится на высокой динамике и разнообразии подходов. Побеждает тот, кто держит ритм, адаптируется к ситуации и создает нестандартные комбинации умений. Стиль боя напрямую отражает выбранные апгрейды и прокачку персонажа, делая каждую битву уникальной.