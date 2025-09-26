ЧАТ ИГРЫ
Blitzkrieg 2 23.09.2005
Стратегия, RTS
Nival открыла исходный код "Блицкрига 2" в честь 20-летия игры

monk70 monk70

23 сентября исполнилось ровно 20 лет со дня выхода «Блицкрига 2» — стратегии в реальном времени о Второй мировой. В честь юбилея основатель студии Nival Сергей Орловский объявил о публикации исходного кода игры на GitHub.

Архив включает движок, редактор карт, скрипты и прочие данные. Распространяется он по некоммерческой лицензии: использовать код можно для модификаций, обучения и экспериментов, но не для коммерческих проектов.

Ранее Nival уже делилась исходниками первой части «Блицкрига» и Prime World.

Blitzkrieg 2
23.09.2005
Комментарии:  2
Kirill22092

Кайф, обожаю эту часть!

Олег В

до сих пор ждём полноценную кампанию за италию и японию