Nival открыла исходный код "Блицкрига 2" в честь 20-летия игры

23 сентября исполнилось ровно 20 лет со дня выхода «Блицкрига 2» — стратегии в реальном времени о Второй мировой. В честь юбилея основатель студии Nival Сергей Орловский объявил о публикации исходного кода игры на GitHub.

Архив включает движок, редактор карт, скрипты и прочие данные. Распространяется он по некоммерческой лицензии: использовать код можно для модификаций, обучения и экспериментов, но не для коммерческих проектов.

Ранее Nival уже делилась исходниками первой части «Блицкрига» и Prime World.