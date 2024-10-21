Первая Borderlands празднует 15-летие

Сегодня бренд Borderlands является одним из крупнейших в игровой индустрии, и буквально десятки миллионов игроков с нетерпением ждут его следующую часть. Однако этого бы не было, если бы не смелый и рискованный подход к созданию первой части в 2009 году.

Ровно 15 лет назад, 20 октября 2009 года на рынке дебютировала первая Borderlands от Gearbox Software и 2K Games. Волшебная, смелая и уникальная игра. Именно она послужила родоначальником жанр лутер-шутеров, который сейчас чрезвычайно популярен среди любителей кооперативных игр. Borderlands для ПК, PS3 и Xbox 360 разошлась тиражом в 6 миллионов копий, дав вполне многообещающий старт новой серии, заработав 84% на Metacritic.

Сегодня вся серия продалась тиражом более 87 миллионов копий, предлагает буквально сотни часов геймплея, а уже в 2025 году Borderlands 4, которая разрабатывается для Unreal Engine 5, выйдет эксклюзивно для консолей текущего поколения и ПК. По случаю юбилея серии разработчики в социальных сетях поздравили фанатов.

15 лет назад родился жанр лутер-шутеров. С годовщиной оригинальной Borderlands! Большое спасибо нашим фанатам за то, что присоединились к нам в этом эпическом путешествии!