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Borderlands 20.10.2009
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
8.8 3 096 оценок

Вышел финальный трейлер экранизации Borderlands

Simple Jack
Новости

На YouTube-канале Lionsgate Movies вышел финальный трейлер экранизации Borderlands. В ролике показали главных героев, а также несколько боевых сцен.

По сюжету преступница с таинственным прошлым Лилит неохотно возвращается на родную планету Пандора, чтобы взяться за особую миссию — отыскать дочь оружейника Атласа. Во время поисков наемница объединяется с разношерстой командой искателей приключений.

На своем пути героям предстоит столкнуться с разными опасностями, а также раскрыть страшный секрет планеты. Работая сообща, персонажам нужно будет спасти Вселенную от надвигающейся катастрофы.

Фильм выйдет в прокат 9 августа 2024 года. Режиссером экранизации выступил Элай Рот («Тайна дома с часами»), а главные роли исполнили Кейт Бланшетт («Властелин колец: Братство кольца»), Джейми Ли Кертис («Достать ножи»), Кевин Харт («Полтора шпиона»), Флориан Мунтяну («Крид 2»), Джек Блэк («Школа рока») и Ариана Гринблатт («Мстители: Война бесконечности»).

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Заявка хорошая. Очень глубокое дно должны пробить.

1
MadPyramus

Финальный трейлер финального трейлера.
Никак не дождусь, когда гляну этот шедевр на перемотке и забуду.

0