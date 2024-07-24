На YouTube-канале Lionsgate Movies вышел финальный трейлер экранизации Borderlands. В ролике показали главных героев, а также несколько боевых сцен.

По сюжету преступница с таинственным прошлым Лилит неохотно возвращается на родную планету Пандора, чтобы взяться за особую миссию — отыскать дочь оружейника Атласа. Во время поисков наемница объединяется с разношерстой командой искателей приключений.

На своем пути героям предстоит столкнуться с разными опасностями, а также раскрыть страшный секрет планеты. Работая сообща, персонажам нужно будет спасти Вселенную от надвигающейся катастрофы.

Фильм выйдет в прокат 9 августа 2024 года. Режиссером экранизации выступил Элай Рот («Тайна дома с часами»), а главные роли исполнили Кейт Бланшетт («Властелин колец: Братство кольца»), Джейми Ли Кертис («Достать ножи»), Кевин Харт («Полтора шпиона»), Флориан Мунтяну («Крид 2»), Джек Блэк («Школа рока») и Ариана Гринблатт («Мстители: Война бесконечности»).