По словам создателя, Braid: Anniversary Edition содержит 35 новых уровней

Спустя четыре года после анонса Braid: Anniversary Edition наконец-то выходит 30 апреля для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC и Netflix. Независимо от того, понравилась ли вам оригинальная игра или вы проходите ее впервые, в ней будет множество нового контента, а создатель Джонатан Блоу подтвердил в Twitter наличие 35 новых уровней.

Изначально планировалось, что в игре не будет новых уровней, но в итоге было решено добавить "четыре или пять, не испортив при этом оригинальную игру". Конечно, потом "случайно" возникла куча дизайнерских решений, и вот мы здесь. Уровни содержат новые головоломки, но сколько именно - пока неизвестно.

Braid: Anniversary Edition предлагает великолепное обновленное визуальное оформление с улучшенной анимацией и обновленными фонами, полными деталей, а также пересмотренные версии саундтрека и переработанные звуковые эффекты. Фанаты также могут рассчитывать на более чем 15 часов комментариев разработчиков, рассказывающих о дизайне, художественном стиле и многом другом.

Кроме того, игроки смогут в любой момент переключаться между новым и старым визуальным оформлением. Следите за подробностями в преддверии релиза в следующем месяце.