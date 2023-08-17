Разработчик ролевой игры Broken Roads поделился еще одним саундтреком ©

Drop Bear Bytes, разработчики грядущей Broken Roads, поделились роликом с еще одним музыкальным треком ролевой игры. Композиция, получившая название "Ambient 1", написана, записана и спродюсирована ведущим звукорежиссером и композитором Drop Bear Bytes Тимом Сандерлендом, которая по содержанию такая же меланхоличная, как и предыдущие треки, которые доступны здесь, здесь и здесь. А если вам интересно, как разработчик создает один из саундтреков, то вам сюда.

Broken Roads - это ролевая игра с повествовательным уклоном, в которой исследование, стратегический пошаговый бой и осмысленный философский выбор представлены в совершенно новом австралийском постапокалиптическом сеттинге.

Недавно была выпущена демоверсия в Steam, которая была хорошо принята и все еще доступна для скачивания.