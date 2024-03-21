Состоялся релиз Call of Duty: Warzone Mobile

Call of Duty: Warzone Mobile с сегодняшнего дня доступна на iOS и Android: это мобильная версия знаменитой королевской битвы от Activision, который уже давно полюбился миллионам игроков на PC, PlayStation и Xbox.

Как было показано в релизном трейлере Call of Duty: Warzone Mobile, игра использует те же механики и структуру, которые помогли ей добиться огромного успеха, в комплекте с кросс-прогрессией.

Запуск Call of Duty: Warzone Mobile будет отмечен ограниченным по времени событием Operation: Day Zero, в котором нам предстоит исследовать шесть различных зон.

Эта операция предназначена для всего сообщества Warzone Mobile, поэтому за каждое выполненное задание мы будем получать очки события, которые увеличат счет всей базы пользователей для получения наград и бонусных разблокировок.