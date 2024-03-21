Состоялся релиз Call of Duty: Warzone Mobile

Call of Duty: Warzone Mobile с сегодняшнего дня доступна на iOS и Android: это мобильная версия знаменитой королевской битвы от Activision, который уже давно полюбился миллионам игроков на PC, PlayStation и Xbox.
Как было показано в релизном трейлере Call of Duty: Warzone Mobile, игра использует те же механики и структуру, которые помогли ей добиться огромного успеха, в комплекте с кросс-прогрессией.
Запуск Call of Duty: Warzone Mobile будет отмечен ограниченным по времени событием Operation: Day Zero, в котором нам предстоит исследовать шесть различных зон.
Эта операция предназначена для всего сообщества Warzone Mobile, поэтому за каждое выполненное задание мы будем получать очки события, которые увеличат счет всей базы пользователей для получения наград и бонусных разблокировок.
В Российском Google Play не доступно
VPN юзай.
я перезашел с впн (нидерландским) всеравно говорит недоступно
А сменить регион в плеймаркет аккаунт? Вроде есть такой способ.
В Турции почему то тоже нельзя. Пишет "К сожалению, в вашей стране пока нельзя покупать контент из Google Play." Ну и ладно. Больно то надо.
Это выглядит как мобильная игра
клоун какой то играет (возможно это бот) в одной локации с ботами с графикой картошка.
с ВПН все качает спокойно,надо попробовать , понятно что мобилка и т д,но хоть верданск любимый вспомнить)) сколько в нем было сыграно,около 2к часов)) а потом пошло поехало...
ps. При 1ом запуске качается еще 5 гб)
это печально