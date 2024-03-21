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Call of Duty: Warzone Mobile 21.03.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
5.1 25 оценок

Состоялся релиз Call of Duty: Warzone Mobile

butcher69
Новости

Call of Duty: Warzone Mobile с сегодняшнего дня доступна на iOS и Android: это мобильная версия знаменитой королевской битвы от Activision, который уже давно полюбился миллионам игроков на PC, PlayStation и Xbox.

Как было показано в релизном трейлере Call of Duty: Warzone Mobile, игра использует те же механики и структуру, которые помогли ей добиться огромного успеха, в комплекте с кросс-прогрессией.

Запуск Call of Duty: Warzone Mobile будет отмечен ограниченным по времени событием Operation: Day Zero, в котором нам предстоит исследовать шесть различных зон.

Эта операция предназначена для всего сообщества Warzone Mobile, поэтому за каждое выполненное задание мы будем получать очки события, которые увеличат счет всей базы пользователей для получения наград и бонусных разблокировок.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
zmAlex88

В Российском Google Play не доступно

2
Tiktotayou124

VPN юзай.

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zmAlex88 Tiktotayou124

я перезашел с впн (нидерландским) всеравно говорит недоступно

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Zick211 zmAlex88

А сменить регион в плеймаркет аккаунт? Вроде есть такой способ.

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Алан Битаров Zick211

В Турции почему то тоже нельзя. Пишет "К сожалению, в вашей стране пока нельзя покупать контент из Google Play." Ну и ладно. Больно то надо.

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FlirtatiousDominic

Это выглядит как мобильная игра

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foolery

клоун какой то играет (возможно это бот) в одной локации с ботами с графикой картошка.

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Abramski90

с ВПН все качает спокойно,надо попробовать , понятно что мобилка и т д,но хоть верданск любимый вспомнить)) сколько в нем было сыграно,около 2к часов)) а потом пошло поехало...

ps. При 1ом запуске качается еще 5 гб)

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Русик_96

это печально

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