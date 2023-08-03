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The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 994 оценки

Создатели The Callisto Protocol подтвердили увольнение более 30 сотрудников

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butcher69
Новости

Компания Striking Distance Studios, разработчик Callisto Protocol, похоже, попала под сокращение штатов, уволив 32 сотрудника. Студия называет это шагом, направленным на "перераспределение приоритетов студии, чтобы лучше позиционировать свои текущие и будущие проекты для достижения успеха".

Увольнения были замечены еще вчера по серии сообщений на LinkedIn. В число уволенных входит старший художник по окружению Мэтью Смит. Увольнения были позже подтверждены официальным представителем студии:

Студия Striking Distance Studios и KRAFTON провели стратегические изменения, которые изменили приоритеты студии, чтобы лучше позиционировать ее текущие и будущие проекты для достижения успеха. К сожалению, эти изменения затронули 32 сотрудника. В этот трудный момент мы считаем своим главным приоритетом отдать должное неоценимому вкладу каждого ушедшего члена команды, предоставив ему материальную поддержку в виде услуг по трудоустройству и значимых выходных пособий.

На данный момент Striking Distance Studios выпустила одну крупную игру - Callisto Protocol, к которой недавно было выпущено последнее DLC под названием Final Transmission.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Никому ничего

Многого крупные игровые компании делать не умеют, ну или не хотят. Но вот чего у них не отнимешь, так это способность фразу "п*** подкрался незаметно" превращать в длинное описание того, как у них всё хорошо и какие грандиозные планы воплощаются в жизнь, но ... (и далее немного негатива мелким шрифтом).

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