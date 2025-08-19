Эффектный геймплейный трейлер Cinder City с огромными мехами и разрушенным Сеулом

На церемонии открытия выставки Gamescom 2025: Opening Night Live компания NCsoft представила свежий взгляд на свой самый амбициозный проект, который лишь недавно получил официальное название Cinder City. Это тактический MMO-шутер с открытым миром, который отправит игроков в уникальный постапоклиптичный Сеул.

Судя по показанному видео, Cinder City своей концепцией сильно напоминает серию Tom Clancy's The Division, однако с двумя ключевыми отличиями: визуальный стиль игры явно вдохновлен аниме, а помимо обычных солдат, присутствуют гигантские боевые мехи.

Трейлер продемонстрировал ураганную огневую мощь, ярких персонажей, динамичные перестрелки и даже намекнул на присутствие в игре неких странных монстров. Разработчики описывают свой проект как игру, в основе которой лежит «стратегическое кооперативное взаимодействие», и обещают захватывающий сюжет ААА-уровня.

На данный момент Cinder City выглядит как интригующее сочетание тактического геймплея The Division и футуристической аниме-эстетики. К сожалению, NCsoft пока не назвала ни дату выхода, ни список целевых платформ для своего нового MMO-шутера.