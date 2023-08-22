Анонсирована стратегия Command & Conquer: Legions для iOS и Android ©

Level Infinite анонсировала стратегическую игру Command & Conquer: Legions для iOS и Android на основе лицензионного соглашения с владельцем интеллектуальной собственности Electronic Arts. Закрытое бета-тестирование Android состоится позднее в августе в Австралии, Канаде, Франции, Мексике, Новой Зеландии и на Филиппинах, а глобальный запуск состоится позднее в 2023 году.

Command & Conquer: Legions — новая мобильная стратегическая игра, основанная на вселенной Command & Conquer. В игре представлены знаменитые герои и злодеи, фракции и множество юнитов из игр Command & Conquer. Переосмысленная сюжетная линия и новый подход к стратегическому игровому процессу открывают безграничные стратегические возможности.

В Command & Conquer: Legions участвуйте в PVE- и PVP-сражениях в реальном времени против других фракций, собирая тиберий, мощный ресурс, принесенный на землю, который можно использовать либо для технологического прогресса, либо для разрушения врагов. На большой карте, доступной другим командирам по всему миру, вы сможете формировать стратегические альянсы по вашему выбору, чтобы координировать атаки со своими союзниками, делиться ресурсами и разрабатывать стратегии, чтобы перехитрить врагов. Отправляйте отряды на захват стратегических точек, захватывайте как можно больше тибериевых шипов и требуйте драгоценные ресурсы. Аванпосты расширят охват и защитят линии снабжения, пока игроки добывают ресурсы, строят базы, разрабатывают передовые технологии и завоевывают города и регионы, чтобы одержать победу.