Коллекция Company of Heroes выйдет на Switch 12 октября ©

Вскоре после первоначального анонса у Company of Heroes Collection появилась окончательная дата выхода на Switch. Feral Interactive готовит цифровую версию к 12 октября 2023 года. Коллекция Company of Heroes была анонсирована только в этом месяце. Тогда компания Feral Interactive заявила, что будет готова к этой осени.

Коллекция Company of Heroes, представленная на Nintendo Switch компанией Feral Interactive, представит полную классическую стратегию в реальном времени о Второй мировой войне и два ее эпических расширения — Oppositing Fronts и Tales of Valor — в одном закаленном в боях комплекте. Игрокам предстоит возглавить американские, британские, танковые элитные силы и силы Вермахта в решающих кампаниях, осваивая стремительные бои и тактику на основе отрядов, используя совершенно новую схему управления, специально созданную для Nintendo Switch.