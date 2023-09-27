Состоялся релиз Counter-Strike 2 ©

Counter-Strike 2 официально вышла, а ограниченное тестирование подходит к концу, поэтому полная версия игры доступна всем в Steam бесплатно. Любой, кто играл в CS:GO, теперь получит обновление для игры, которое превратит ее в CS2. Однако, если вы никогда не играли в CS:GO или удалили, вам нужно будет перейти на страницу Counter-Strike 2 в Steam, чтобы загрузить её. Для тех, кто раньше играл в CS:GO, весь ваш прогресс и косметика перейдут в CS2, а это значит, что вы не потеряете ничего, за что заплатили.

Технически это обновление CS:GO, но по сути это запуск совершенно новой игры из серии Counter-Strike. Движок был переработан, в результате чего практически все стало по-другому, а также произошли некоторые большие изменения в игровом процессе. Пожалуй, самым большим из них является новая физика дымовых гранат, которые будут заполнять пространство и рассеиваться с помощью фугасных гранат, что, как ожидается, станет ключевой стратегией в игре на высшем уровне.

С новым движком увеличивается вычислительная мощность, необходимая для запуска CS2, поэтому, если у вас старый компьютер, вам может быть сложно его запустить. Однако в период ограниченного тестирования некоторые игроки с машинами с высокими характеристиками сообщали о проблемах с производительностью, и в настоящее время неизвестно, были ли они исправлены в полной версии.

Некоторые игроки также жаловались на новые субтиковые серверы, которые предназначены для обновления старых 64-тиковых серверов из CS:GO. Однако новая система, которая отслеживает вводимые данные между тиками сервера, привела к тому, что многие люди думают, что движение и стрельба иногда могут показаться немного странными.