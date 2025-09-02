15 сентября для The Crew выйдет мод, восстанавливающий работу игры

Разработчики The Crew Unlimited, проекта, цель которого — сделать гоночную игру The Crew от Ubisoft снова доступной после её бесцеремонного закрытия в прошлом году, объявили дату релиза.
Напоминаем, что решение Ubisoft отключить серверы The Crew в марте 2024 года сделало игру полностью неиграбельной даже для владельцев физических копий из-за её онлайн-доступности. Это послужило толчком к кампании Stop Killing Games. Её организаторы обратились к законодателям по всему миру с просьбой обязать компании по закону предоставлять конкретные планы действий на случай прекращения поддержки игровых серверов, если они решат отключить их. Это также побудило группу Crewers начать поиски, чтобы снова сделать игру доступной для игры.
В течение года разработчики The Crew Unlimited работали над этой целью. Теперь они объявили дату выхода своего творения, представляющего собой эмулятор серверов, призванный заменить те, которые Ubisoft отключила. Согласно объявлению руководителя проекта whammy4 в Discord, игра выйдет 15 сентября 2025 года и будет распространяться бесплатно, чтобы минимизировать вероятность вмешательства издателя через своих юристов.
Мы делали всё возможное, всё, чтобы сохранить игру. В конце концов мы пришли к выводу, что создание эмулятора сервера для The Crew — лучшее и единственное решение. Это позволило бы нам эффективно реализовать в игре как офлайн-, так и онлайн-режимы. Офлайн-режим — это просто локальный сервер, работающий на вашем компьютере во время игры. Ваш локальный сервер, ваши локальные сохранения, ваша игра. Теперь никто и никогда не сможет у вас этого отнять.
The Crew Unlimited можно будет скачать на сайте, как только он выйдет, и для доступа к нему вам нужно будет иметь The Crew на ПК, поскольку разработчики не будут незаконно распространять файлы игры.
Следующая новость: "Ubisoft подали в суд..."
Не дай бог!
Так на них сами пользователи подали в суд хотя толком пока ничего не понятно, они больше орали в итоге их все заплевали, плюс сделали себя анти рекламу НЕ ПОКУПАЙ.
ты мож скока угодно подавать, но в лиц соглашении написано, что правообладатель может изменять и делать с товаром что угодно (и так везде указано и во всём)
если ты глупенький не читаешь лиц соглашение, то ты никогда суд не выиграешь
Ubisoft, я конечно ни на что не намекаю, но ПУСТЬ ТОЛЬКО ПОПРОБУЮТ ВСТАВИТЬ ПАЛКИ В КОЛЁСА! Я ИМ ЭТОГО НЕ ПРОЩУ!
Ну юбисофт конечно жиды зажать патч, ещё обидно за версии для консоли, так ещё они отозвали лицензию на пк то есть в теории игру качать только с торрента.
Ну, если ты альтернативно-одарённый, то качай с торрента, они её бесплатно раздавали в 2016.
Причём тут бесплатная розданная версия, когда у меня было куплены две максимальной версии.
Клёво тебя лоханули
Отличная новость, вторая чать мне как не понравилась, много что не так и много чего не хватает.
юристы Юбисофт уже выехали (чисто чтобы попозориться)
Слава богу что, я всё в доль и поперёк там изучил.
Но свою коллекцию потерять это пздц жестко... // Владислав Тишков
но зачем?
почему эти люди не играли в игру, когда она работала?
Речь не в том, что они не играли,а в том, что они хотят играть когда им этого хочется) Иногда же хочется понастальгировать и поиграть например во что-то старенькое - кто-то хочет побегать именно в первую Мафию, кто-то в первый Dark Souls,а кто-то в Doom 3.Так и тут.
У меня вопрос ты пират ? Если да тогда понятно почему тебе пофиг.
самая хорошая новость за сегодня, так как есть диск лицензия, покупал в своё время, интересно как это всё будет на деле работать
Диск ни как, во первых было кучу обновлений, где по сути игру полностью переписывали патчем, плюс игру в большинстве случаев отозвали.