15 сентября для The Crew выйдет мод, восстанавливающий работу игры

Разработчики The Crew Unlimited, проекта, цель которого — сделать гоночную игру The Crew от Ubisoft снова доступной после её бесцеремонного закрытия в прошлом году, объявили дату релиза.

Напоминаем, что решение Ubisoft отключить серверы The Crew в марте 2024 года сделало игру полностью неиграбельной даже для владельцев физических копий из-за её онлайн-доступности. Это послужило толчком к кампании Stop Killing Games. Её организаторы обратились к законодателям по всему миру с просьбой обязать компании по закону предоставлять конкретные планы действий на случай прекращения поддержки игровых серверов, если они решат отключить их. Это также побудило группу Crewers начать поиски, чтобы снова сделать игру доступной для игры.

В течение года разработчики The Crew Unlimited работали над этой целью. Теперь они объявили дату выхода своего творения, представляющего собой эмулятор серверов, призванный заменить те, которые Ubisoft отключила. Согласно объявлению руководителя проекта whammy4 в Discord, игра выйдет 15 сентября 2025 года и будет распространяться бесплатно, чтобы минимизировать вероятность вмешательства издателя через своих юристов.

Мы делали всё возможное, всё, чтобы сохранить игру. В конце концов мы пришли к выводу, что создание эмулятора сервера для The Crew — лучшее и единственное решение. Это позволило бы нам эффективно реализовать в игре как офлайн-, так и онлайн-режимы. Офлайн-режим — это просто локальный сервер, работающий на вашем компьютере во время игры. Ваш локальный сервер, ваши локальные сохранения, ваша игра. Теперь никто и никогда не сможет у вас этого отнять.

The Crew Unlimited можно будет скачать на сайте, как только он выйдет, и для доступа к нему вам нужно будет иметь The Crew на ПК, поскольку разработчики не будут незаконно распространять файлы игры.