"Бомбора" выпустит книгу о вселенной Cyberpunk 2077

Издательство приобрело права на перевод и публикацию книги «Sous les néons de Cyberpunk 2077: Décrypter Nightcity» Матье Бутилье.
В публикации продюссера Михаила Бочарова в Twitter говорится, что «Бомбора» уже передала текст переводчику и нашла художника, который сделает обложку к русскоязычному изданию.
Проект получил рабочее название «Под неоновыми огнями Cyberpunk 2077: Расшифровка Найт-Сити».
В книге Бутилье рассказывает о трех аспектах разработке игры:
- Как CDPR смогли адаптировать оригинальную настолку за авторством Майка Пондсмита
- В чем особенность игрового дизайна CP2077
- Какие темы затрагивает сюжет игры и стоит ли нам бояться ИИ
Дата релиза пока неизвестна.