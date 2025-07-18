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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 32 215 оценок

"Бомбора" выпустит книгу о вселенной Cyberpunk 2077

Solstice Solstice

Издательство приобрело права на перевод и публикацию книги «Sous les néons de Cyberpunk 2077: Décrypter Nightcity» Матье Бутилье.

В публикации продюссера Михаила Бочарова в Twitter говорится, что «Бомбора» уже передала текст переводчику и нашла художника, который сделает обложку к русскоязычному изданию.

Проект получил рабочее название «Под неоновыми огнями Cyberpunk 2077: Расшифровка Найт-Сити».

В книге Бутилье рассказывает о трех аспектах разработке игры:

  • Как CDPR смогли адаптировать оригинальную настолку за авторством Майка Пондсмита
  • В чем особенность игрового дизайна CP2077
  • Какие темы затрагивает сюжет игры и стоит ли нам бояться ИИ

Дата релиза пока неизвестна.

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